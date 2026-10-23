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Τζάρεντ Κούσνερ: Ρώσοι χάκερ και Ολλανδοί κατάσκοποι αποκάλυψαν κρυφούς λογαριασμούς του στη Μέση Ανατολή – Τι αποκάλυψε το Vanity Fair

Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ προκαλεί η δημοσίευση αποσπάσματος βιβλίου στο Vanity Fair, το οποίο εμπλέκει τον Τζάρεντ Κούσνερ σε υπόθεση κρυφών τραπεζικών λογαριασμών στη Μέση Ανατολή βάσει στοιχείων από ρωσική υποκλοπή. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς κάνοντας λόγο για εξοργιστικά κατασκευάσματα και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτικές δραστηριότητες του Κούσνερ στην περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο κοινοβουλευτικών ερευνών για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

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Διεθνή Νέα

Τζάρεντ Κούσνερ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ προκαλεί δημοσίευμα του Vanity Fair, το οποίο εμπλέκει τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε υπόθεση κρυφών τραπεζικών λογαριασμών στη Μέση Ανατολή.
  • Τα στοιχεία προέκυψαν όταν Ολλανδοί πράκτορες εντόπισαν σε διακομιστή Ρώσων χάκερ υποκλαπέντα στιγμιότυπα από το τηλέφωνο του Κούσνερ, στα οποία εμφανιζόταν συνδεδεμένος σε λογαριασμούς στα ΗΑΕ.
  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς κάνοντας λόγο για «παράλογα κατασκευάσματα», ενώ ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε την πρόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

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Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ προκαλεί η δημοσίευση απόσπασματος ενός νέου βιβλίου στο περιοδικό Vanity Fair, το οποίο εμπλέκει τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε υπόθεση κρυφών τραπεζικών λογαριασμών στη Μέση Ανατολή.

Οι ισχυρισμοί, τους οποίους ο Κούσνερ απέρριψε κατηγορηματικά κάνοντας λόγο για «παράλογα κατασκευάσματα», βασίζονται σε δεδομένα που φέρονται να υπέκλεψαν Ρώσοι χάκερ από το κινητό του τηλέφωνο.

Η ρωσική υποκλοπή, οι Ολλανδοί κατάσκοποι και οι λογαριασμοί «Alpha» και «Beta»

Σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου «Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East» (Πρίγκιπες και κλέφτες: Η μυστική συνωμοσία του Τζάρετ Κούσνερ και του Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής), του ανεξάρτητου ερευνητή δημοσιογράφου Μάθιου Κόουλ, τα στοιχεία αποκαλύφθηκαν έπειτα από μια αλληλουχία κατασκοπευτικών επεισοδίων που ξεκίνησε το 2017.

Τότε, η Ολλανδική Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (MIVD) συνέλαβε έναν πράκτορα της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) που βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Βρετανία.

Απέναντι στο ενδεχόμενο σύλληψης, ο Ρώσος χάκερ δέχθηκε να συνεργαστεί με τη MIVD, παραχωρώντας τους πρόσβαση σε έναν ευαίσθητο διακομιστή της GRU.

Εκεί, οι Ολλανδοί πράκτορες εντόπισαν αρχεία με στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από το iPhone του Κούσνερ. Έως το 2018, οι ολλανδικές υπηρεσίες είχαν διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι είχαν διεισδύσει στη συσκευή και παρέμειναν συνδεδεμένες για να παρακολουθούν τη δραστηριότητά του.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, εντόπισαν τον Κούσνερ -ο οποίος υπηρετούσε τότε ως ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ και διευθυντής του Γραφείου Αμερικανικής Καινοτομίας- να συνδέεται σε τραπεζικό λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον οποίο είχαν κατατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν.

 

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Ο εν λόγω λογαριασμός, τον οποίο το Vanity Fair ονομάζει «Alpha», τηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank των ΗΑΕ υπό την εποπτεία του Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, προέδρου της τράπεζας και αδελφού του ηγέτη των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ.

Ο λογαριασμός αυτός προήλθε από μια ιδέα του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ και του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τη δημιουργία ενός «μαύρου ταμείου» που θα βοηθούσε την κυβέρνηση Τραμπ στην υλοποίηση στόχων εξωτερικής πολιτικής, όπως η ανέγερση του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Παρότι το αρχικό σχέδιο ναυάγησε, οι δύο ηγέτες της Μέσης Ανατολής φέρονται να κατέθεσαν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε δύο λογαριασμούς για τον Κούσνερ.

Ο δεύτερος λογαριασμός, με την ονομασία «Beta», χρησιμοποιήθηκε από τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Διάδοχο για τη μεταφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν ενημερώθηκε για τα χρήματα αυτά, παρότρυνε τον γαμπρό του Τραμπ να τα καταθέσει στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ.

Γάζα Κούσνερ Νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters

Στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκοί Οίκο, ο 45χρονος Κούσνερ, συζυγός της Ιβάνκα Τραμπ, ενεργεί ως μέλος ενός άτυπου διπλωματικού διδύμου για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

ΗΠΑ Γουίτκοφ Κούσνερ Ιράν
Φωτογραφία: AP

Οργισμένη διάψευση Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ απάντησε με μια οργισμένη και μακροσκελή δήλωση την Πέμπτη, απορρίπτοντας στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς του βιβλίου και του δημοσιεύματος του Vanity Fair.

«Οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο εν λόγω συγγραφέας είναι απολύτως παράλογοι και δεν συνέβησαν ποτέ», δήλωσε.

«Διαψεύσαμε επίσημα κάθε έναν από αυτούς τους ισχυρισμούς, ωστόσο ο συγγραφέας απέτυχε να προσκομίσει έστω και ένα στοιχείο για να θεμελιώσει οποιονδήποτε από αυτούς. Δεν παρασχέθηκαν τραπεζικές καταστάσεις, αρχεία εμβασμάτων, αριθμοί λογαριασμών, ημερομηνίες συναλλαγών ή άλλες επαληθεύσιμες λεπτομέρειες για την υποστήριξη αυτών των κατηγοριών».

Κούσνερ Τραμπ
Φωτογραφία: AP

Συνεχίζοντας την επίθεσή του κατά του δημοσιεύματος, πρόσθεσε: «Πρόκειται για εξοργιστικά κατασκευάσματα που παρουσιάζονται ως ερευνητική δημοσιογραφία».

«Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι ένα κράμα φαντασίας, μυθοπλασίας και στρατευμένης αρθρογραφίας, γραμμένο από κάποιον που είτε είναι σοβαρά διαταραγμένος είτε ενεργεί με δόλιο σκοπό», ισχυρίστηκε.


Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Κούσνερ, Τσαντ Μιζέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X επιβεβαίωσε την πρόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

«Πριν από τη δημοσίευση, αποστείλαμε στον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster μια λεπτομερή επιστολή 13 σελίδων, απαντώντας και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος του εντολέα μου, Τζάρεντ Κούσνερ, και αμφισβητώντας την πλήρη απουσία υποστηρικτικών στοιχείων. Το Vanity Fair δημοσίευσε τώρα ένα απόσπασμα που διογκώνει αυτούς τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς», σημείωσε.

Έρευνες και επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ο Κούσνερ βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο ελέγχων για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον θεσμικό του ρόλο ως απεσταλμένου των ΗΠΑ και τις ιδιωτικές οικονομικές του δραστηριότητες.

Ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος διευθύνει εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) που έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια από ηγέτες της Μέσης Ανατολής και ξένα κρατικά επενδυτικά ταμεία, έγινε δισεκατομμυριούχος πέρυσι, αποτελώντας έκτοτε αντικείμενο κοινοβουλευτικών ερευνών, σημειώνει το Forbes.


Μάλιστα, ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνια, Ρόμπερτ Γκαρσία ξεκίνησε αυτόν τον μήνα έρευνα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στον απόηχο ρεπορτάζ του CNN.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ κατέστη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Phoenix Financial, η οποία επενδύει σε εταιρείες που προμηθεύουν το Ισραήλ με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Κούσνερ, ο οποίος εμπλέκεται στις ειρηνευτικές προσπάθειες για τη Γάζα, απέρριψε το δημοσίευμα, κατηγορώντας το CNN ότι άφησε να εννοηθεί πως η διπλωματική του εργασία στη Μέση Ανατολή «ευνόησε με κάποιον τρόπο τις επενδύσεις σε ισραηλινές αμυντικές εταιρείες».

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