Pizza Fan: Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα βιβλία» που εντοπίστηκαν στα γραφεία της εταιρείας – Πρακτικές μη απόδοσης ΦΠΑ από το 2016

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση φοροδιαφυγής της μεγάλης αλυσίδας πιτσαρίας Pizza Fan, με τις Αρχές να εντοπίζουν τα λεγόμενα «μαύρα βιβλία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το OPEN η έρευνα αφορά σε πρακτικές μη απόδοσης ΦΠΑ που φέρεται να εφαρμόζονταν από το 2016, πολύ πριν από το 2022, με το ποσό της φοροδιαφυγής να υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Τα «μαύρα βιβλία» φέρεται να εντοπίστηκαν από τους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και τα στελέχη της ΑΑΔΕ στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Πρόκειται για αρχεία σε υπολογιστή, τα οποία έχουν κατασχεθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, ο ιδιοκτήτης σε συνεργασία με άλλα άτομα που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, είχαν κρατήσει αρχεία για να έχουν εικόνα σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα, τι κερδίζουν και τι χάνουν.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης είχε αποφασίσει να «μείνει στα χέρια» της εταιρείας το «κομμάτι» των τηλεφωνικών παραγγελιών, παρά το ότι είχε χτίσει ένα δίκτυο franchise καταστημάτων, καθώς μέσω αυτού γινόταν και το «κόλπο» με τις παραγγελίες και τη μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

Η καταγγελία του Απριλίου που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Σημειώνεται ότι η υπόθεση ερευνάται κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας που υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η έρευνα επικεντρώνεται σε λειτουργία συστήματος με τη χρήση ταμειακών μηχανών και λογισμικού που αφορούν στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση του ΦΠΑ υπολογίζεται από τις Αρχές σε 25 εκατομμύρια ευρώ, με την περίοδο που εξετάζεται, να τοποθετείται από το 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, ο τρόπος λειτουργίας που περιγράφεται στη δικογραφία αφορούσε σε συναλλαγές στις οποίες οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά χωρίς να εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι παραγγελίες αυτές καταχωρίζονταν στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα» ή «κέρασμα». Το λογισμικό φέρεται να καταχώριζε με αυτόν τον τρόπο ποσοστό μεταξύ 20% και 25% των πωλήσεων, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν εμφανιζόταν ως έσοδο στην εφορία, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ.

Η δομή των εμπλεκομένων περιλαμβάνει τη διοίκηση στην ανώτερη βαθμίδα, στελέχη, λογιστές και προγραμματιστή στον μεσαίο τομέα, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων στη βάση. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 22 άτομων, ελέγχοντας παράλληλα τη δραστηριότητα σε καταστήματα τόσο στην Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων franchise.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελέα σε πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο πίσω από έπιπλο ή βεστιάριο. Στον χώρο αυτόν φέρονται να βρέθηκαν χρηματοκιβώτια με δεσμίδες μετρητών που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί πολυτελή οχήματα και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων φορέων συνεχίζονται για τη διακρίβωση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Γρίφος η επόμενη ημέρα

Η επόμενη ημέρα για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της αλυσίδας είναι ο γρίφος που πρέπει να απαντηθεί μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Αντάρα και των άλλων εμπλεκόμενων.

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα 111 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκονται στον “αέρα”, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Απογευματινή”, για αρκετό καιρό οι οικονομικές υπηρεσίες, είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τα οικονομικά της επιχείρησης, εντοπίζοντας ανακρίβειες και ανακολουθίες σε συσχετισμό με τις χρεώσεις σε πελάτες.

Η αιτία για την έρευνα ήταν η ξαφνική πτώση των εσόδων της εταιρείας, που αντιθέτως είχε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία σε αριθμό καταστημάτων, εργαζομένων και διαφήμισης.

Σημειώνεται ότι τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη της εταιρείας, σύμφωνα με τους ισολογισμούς της για το 2025 ήταν 533.112 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα των ειδικών κρατικών υπηρεσιών, από το 2022 φαίνεται πως έχει ξεκινήσει η κομπίνα με την απόκρυψη του ΦΠΑ. Ο κύκλος εργασιών στον οποίο αντιστοιχούν τα… εξαφανισμένα χρήματα του ΦΠΑ υπολογίζεται πως ανέρχεται σε περίπου 200.000.000 ευρώ. Στην κεντρική διοίκηση της εταιρείας εργάζονται 256 άτομα, ενώ πρόσφατα είχε ανακοινωθεί σχέδιο 36 καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η έρευνα από την πρώτη στιγμή έδειχνε πως υπάρχουν σημαντικά κενά. Οι πωλήσεις το 2025 άγγιξαν τα 60.440.000 ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 533.100 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που η ίδια η εταιρεία είχε παρουσιάσει. Οι υπολογιστές των ελεγκτικών μηχανισμών άρχισαν να χτυπούν συναγερμό, όταν διαπιστώθηκε ότι το 2024 οι πωλήσεις ήταν σημαντικά λιγότερες, δηλ. 50.970.000 ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να είναι 1.590.000 ευρώ.