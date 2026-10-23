Τζένα Ορτέγκα: Αποσύρεται από την τηλεόραση «για ένα διάστημα» μετά το τέλος του «Wednesday» – Νιώθει «μπερδεμένη» με τη δημοφιλία της σειράς

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Μια απρόσμενη αποκάλυψη για το μέλλον της καριέρας της έκανε η ηθοποιός Τζένα Ορτέγκα, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να απομακρυνθεί από τον χώρο των τηλεοπτικών σειρών μόλις ολοκληρωθεί το «Wednesday».

Η 24χρονη πρωταγωνίστρια, που ταυτίστηκε απόλυτα με τον εμβληματικό ρόλο της σκοτεινής κόρης της οικογένειας Άνταμς, εξομολογήθηκε ότι επιθυμεί να κάνει ένα διάλειμμα από τη μικρή οθόνη για να αφήσει χώρο σε νέες επαγγελματικές αναζητήσεις.

«Θέλω να αφήσω χρόνο για νέα πράγματα»

Σε εμφάνισή της στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς, η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στα μελλοντικά της σχέδια.

«Στην πραγματικότητα δεν είχα πολλές συζητήσεις για μεγάλα franchise. Δεν είχα», δήλωσε η Ορτέγκα.

«Όμως, αυτό που είναι γραφτό να κάνω θα έρθει να με βρει», συνέχισε. «Νομίζω ότι μετά το “Wednesday”, πιθανότατα θα μείνω εκτός τηλεόρασης για ένα διάστημα».

«Ξέρετε, πέρασα πολλά χρόνια κάνοντας αυτό. Μεταπηδούσα από τη μία σειρά στην άλλη ως παιδί, από το ένα στο άλλο, και θέλω να αφήσω χρόνο για νέα πράγματα».

Στο ίδιο podcast, η Ορτέγκα παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να νιώθει «λίγο μπερδεμένη» με την τεράστια δημοφιλία της σειράς, εξηγώντας ότι όταν ο κόσμος άρχισε να την αναγνωρίζει στον δρόμο λόγω του ρόλου της το ένιωθε«σαν ένα αρρωστημένο παιχνίδι του μυαλού».

Jenna Ortega does not watch her own movies or read her reviews (“that would send me into a psychosis”) or check her box office updates (“I don’t want it to become a numbers thing”). Ortega used to rely on social media to gauge how her movies were doing, but she does it “less and less” because “so much of what you see on there nowadays is just garbage AI,” plus “we all look at ourselves too much.” (via Vogue) She also plans to “be off the TV for a while” after “Wednesday” ends: You know I had many years doing [TV]. I was bouncing from show to show as a kid and I want to leave time for new things.” (via Happy Sad Confused) https://t.co/ZeL57BTYtu — Variety (@Variety) October 22, 2026

Η 3η σεζόν και το καστ

Η νέα σεζόν, η οποία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα το 2027, φέρνει την Ορτέγκα ξανά στον ρόλο της goth κόρης της οικογένειας Άνταμς.

Στη σειρά, την σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Τιμ Μπάρτον, επιστρέφουν στους γνώριμους ρόλους τους ο Λουίς Γκουζμάν, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο Άιζακ Ορντόνεζ.

Το Netflix ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της 3ης σεζόν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι στο καστ προστέθηκαν η Γουινόνα Ράιντερ —συμπρωταγωνίστρια της Ορτέγκα στο «Beetlejuice Beetlejuice»— καθώς και η Εύα Γκριν.

Τον Σεπτέμβριο, η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν ολοκληρώθηκαν.

After wrapping production on Season 3 of ‘Wednesday’ last month, Jenna Ortega is looking forward to exploring new roles in the future. “I actually haven’t had a lot of franchise conversations. I haven’t,” noted Ortega on the Happy Sad Confused podcast. “But what I’m meant to do will come and find me. I think after ‘Wednesday,’ I’ll probably be off the TV for a while. You know, I had many years doing that. I was bouncing from show to show as a kid, this to this, and I want to leave time for new things.” See more: https://t.co/lTOA1tmvRN — Deadline (@DEADLINE) October 22, 2026



Το «Wednesday» αποτελεί τεράστια επιτυχία για το Netflix από την πρεμιέρα του το 2022, έχοντας κατακτήσει μέχρι σήμερα τέσσερα βραβεία Emmy, ενώ η ίδια η Ορτέγκα απέσπασε υποψηφιότητα για τις επιδόσεις της. Η δεύτερη σεζόν προβλήθηκε το 2025.

Το παρελθόν ως παιδί-θαύμα και η αποχώρηση από το «Scream»

Η Ορτέγκα εργάζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, έχοντας εμφανιστεί σε σειρές όπως «Jane the Virgin», «Stuck in the Middle» και «You».

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το άγχος που βιώνει ένας νέος άνθρωπος στη βιομηχανία του θεάματος, αποκαλύπτοντας νωρίτερα φέτος ότι ως παιδί-σταρ περνούσε «ολόκληρες ημέρες» στα γυρίσματα χωρίς να φάει ή να πιει νερό.

Στον κινηματογράφο, οι συμμετοχές της περιλαμβάνουν τις ταινίες «Iron Man 3» (2013), «The Fallout» (2021), «X» (2022) και «Death of a Unicorn» (2025).

Η απόφασή της να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η ηθοποιός αποχώρησε από το επιτυχημένο franchise «Scream», αφού πρωταγωνίστησε στο «Scream» του 2022 (την πέμπτη ταινία της σειράς) και στο «Scream VI» του 2023.



Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The Cut το 2025, η Ορτέγκα αποκάλυψε ότι αποχώρησε από τις ταινίες τρόμου επειδή η κινηματογραφική της αδελφή, Μελίσα Μπαρέρα, απολύθηκε λόγω των αναρτήσεών της υπέρ της Παλαιστίνης στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Jenna Ortega on her departure from the ‘SCREAM’ franchise: “It had nothing to do with pay or scheduling. The Melissa stuff was happening, and it was all kind of falling apart. If Scream VII wasn’t going to be with that team of directors and those people I fell in love with, then it didn’t seem like the right move for me in my career at the time.” — cinesthetic. (@TheCinesthetic) April 7, 2025



Παράλληλα, εξήγησε ότι ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι οι σκηνοθέτες Τάιλερ Τζίλετ και Ματ Μπετινέλι-Όλπιν δεν θα επέστρεφαν για το «Scream VII» του 2026.

Επιπλέον, η Ορτέγκα αποκάλυψε νωρίτερα φέτος, κατά τη διάρκεια συνομιλίας της με τον συμπρωταγωνιστή της στο «X», Kid Cudi, στο podcast του, ότι λίγο πριν πάρει τον ρόλο στη σειρά «You» είχε φτάσει πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει οριστικά την υποκριτική.

«Απλά ένιωθα ότι ήταν μια καλή στιγμή να τα παρατήσω, αν ήταν να το κάνω», είχε εξομολογηθεί.