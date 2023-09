Τζένα Ορτέγκα: Η απάντηση της ηθοποιού στις φήμες ότι είναι ζευγάρι με τον Τζόνι Ντεπ

Τέλος στις φήμες ότι είναι σε σχέση με τον Τζόνι Ντεπ έδωσε η Τζένα Ορτέγκα. Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του ο 60χρονος σταρ διέψευσε και εκείνος τις εικασίες ότι βγαίνει με την ηθοποιό, που έγινε διάσημη για τον ρόλο της στη σειρά «Wednesday».

Όλα ξεκίνησαν από την ανάρτηση της διαδικτυακής σελίδας με το όνομα «DeuxMoi» σύμφωνα με την οποία οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν μαζί στα γυρίσματα του «Beetlejuice 2» υπονοώντας όχι μόνο ότι ενδέχεται να συμπρωταγωνιστήσουν στην ταινία, αλλά παράλληλα αφήνοντας αιχμές ότι είναι ζευγάρι.

«Αυτό είναι τόσο γελοίο που δεν μπορώ καν να γελάσω. Δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου τον Τζόνι Ντεπ ούτε έχω συνεργαστεί μαζί του. Σας παρακαλώ σταματήστε να διαδίδετε ψέματα και αφήστε μας ήσυχους» είπε η ηθοποιός σύμφωνα με την Daily mail δίνοντας την δική της απάντηση στις φήμες προτού λάβουν μεγαλύτερη έκταση.

