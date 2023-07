Τζόνι Ντεπ: Περπατούσε με μπαστούνι πριν από τη συναυλία του

Με μπαστούνι εθεάθη ο Τζόνι Ντεπ στη Βοστώνη την Παρασκευή (28/7) πριν από τη συναυλία του με το συγκρότημά του, τους Hollywood Vampires, η οποία είχε αρχικά αναβληθεί λόγω τραυματισμού του στον αστράγαλο. Ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν χαμογελαστός παρότι χρησιμοποιούσε το μπαστούνι για να περπατήσει.

Johnny Depp, 60, seen using cane at Boston gig after injuring ankle https://t.co/U4odapLh32 pic.twitter.com/m52c2FzYj6

— Page Six (@PageSix) July 29, 2023