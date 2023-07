Cardi B: Πέταξε το μικρόφωνο σε θαυμαστή που την «έλουσε» με το ποτό του – ΒΙΝΤΕΟ

Χάρι Στάιλς, Drake, Bebe Rexha, Kelsea και Ballerini είναι μόνο λίγοι από τους καλλιτέχνες που τον τελευταίο καιρό έχουν χτυπηθεί από αντικείμενα, την ώρα που βρίσκονται στην σκηνή. Ένα αντίστοιχο περιστατικό έτυχε και στην Cardi B, μόνο που η τραγουδίστρια δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο (29/7) στο Twitter, δείχνει την 30χρονη να πετά το μικρόφωνο που κρατούσε προς έναν θεατή, αφού εκείνος προηγουμένως της είχε πετάξει πάνω της, το ποτό που κρατούσε. Στην αρχή η καλλιτέχνης φαίνεται σοκαρισμένη από την κίνηση του θαυμαστή της, όμως γρήγορα πέρασε από το σοκ στον θυμό, πετώντας έτσι το μικρόφωνο. Στην συνέχεια του βίντεο η ίδια φτιάχνει τα μαλλιά της, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας αναλαμβάνουν να επιλύσουν το περιστατικό.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

— Pop Base (@PopBase) July 30, 2023