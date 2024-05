Ισραήλ: Η στιγμή που η αστυνομία κάνει έφοδο στο Al Jazeera – ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία του Ισραήλ πραγματοποίησε έφοδο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ το οποίο χρησιμοποιείτο από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γραφείο του, μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα του καταριανής ιδιοκτησίας τηλεοπτικού σταθμού, δήλωσαν ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή του Al Jazeera στο Reuters.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η πηγή του Al Jazeera δήλωσε πως το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έκλεισε το δίκτυο όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι η καταριανή τηλεόραση απειλή την εθνική ασφάλεια.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε την απόφαση εγκληματική ενέργεια και απέρριψε την κατηγορία πως το δίκτυο απειλεί την εθνική ασφάλεια χαρακτηρίζοντάς την “επικίνδυνο και γελοίο ψέμα” που θέτει τους δημοσιογράφους του σε κίνδυνο.

Ανέφερε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να “επιδιώξει κάθε νομικό βήμα”.

Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την κυβέρνηση του Κατάρ, που παρέπεμψε στο Al Jazeera.

To Al Jazeera έχει αποκαλέσει στο παρελθόν τις προσπάθειες του Ισραήλ να περιορίσει τη λειτουργία του “κλιμάκωση” και ανέφερε σε μια δήλωση στις αρχές Απριλίου πως “έρχεται στο πλαίσιο μιας σειράς συστηματικών ισραηλινών επιθέσεων προκειμένου να φιμωθεί το Al Jazeera”.

Ανέφερε πως οι ισραηλινές αρχές στοχοποίησαν σκόπιμα και σκότωσαν αρκετούς δημοσιογράφους του, περιλαμβανομένων του Σαμέρ Αμπού Ντάκα και του Χάμζα ΑλΝτάχντουχ που σκοτώθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια του πολέμου. Το Ισραήλ έχει πει ότι δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους.

Το Κατάρ ίδρυσε το Al Jazeera το 1996 και θεωρεί πως το δίκτυο είναι ένας τρόπος να ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ του.

“Το Al Jazeera Media Network καταδικάζει έντονα και καταγγέλλει αυτή την εγκληματική ενέργεια που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το βασικό δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφορία”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το δίκτυο. “Το Al Jazeera δηλώνει το δικαίωμά του να συνεχίσει να παρέχει ειδήσεις και πληροφορίες στο παγκόσμιο ακροατήριό του”.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επέκρινε επίσης το κλείσιμο του δικτύου.

“Λυπούμαστε για την κυβερνητική απόφαση να κλείσει το Al Jazeera στο Ισραήλ”, ανέφερε στο X. “Ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία. Τώρα, ακόμη περισσότερο δεδομένων των ισχυρών περιορισμών στις μεταδόσεις από τη Γάζα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα κρίσιμο ανθρώπινο δικαίωμα. Καλούμε την κυβέρνηση να αναιρέσει την απαγόρευση”.

Η Βουλή του Ισραήλ ενέκρινε τον περασμένο μήνα νόμο που επιτρέπει το προσωρινό κλείσιμο στο Ισραήλ ξένων τηλεοπτικών δικτύων που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο νόμος επιτρέπει στον Νετανιάχου και στο υπουργικό συμβούλιό του να κλείσουν τα γραφεία του δικτύου στο Ισραήλ για 45 ημέρες, περίοδο που μπορεί να ανανεωθεί, έτσι ώστε να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή μέχρι το τέλος των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Το Κατάρ, όπου έχουν την έδρα τους αρκετοί πολιτικοί ηγέτες της Χαμάς, προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που θα μπορούσε να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

