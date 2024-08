Τζένα Ορτέγκα: Μια «γεύση» από τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήρε η ηθοποιός, φιλώντας την στο στόμα στο βίντεο κλιπ του «Taste»

Αν νομίζατε ότι τα έχουμε δει όλα και ότι τα μουσικά βίντεο κλιπ δεν μπορούν να γίνουν πιο ενδιαφέροντα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μόλις απέδειξε το αντίθετο. Σήμερα, η ποπ σταρ -και φίλη της Τέιλορ Σουίφτ– κυκλοφόρησε όχι μόνο το νέο της άλμπουμ «Short n’ Sweet», αλλά και το βίντεο κλιπ για το τελευταίο της single, «Taste», όπου η Τζένα Ορτέγκα, η αγαπημένη μας «Wednesday», κάνει μια εμφάνιση που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα.

Σε αυτό το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Ντέιβ Μέγιερς, η Κάρπεντερ και η Ορτέγκα είναι πρωταγωνίστριες σε μια πλοκή με ανατρεπτική αφήγηση που θυμίζει ταινία τρόμου. Οι δυο τους προσπαθούν να «εξοντώσουν» η μία την άλλη με τους πιο δημιουργικούς τρόπους, εμπνευσμένους από κλασικές ταινίες τρόμου όπως το «Death Becomes Her», το «Psycho», το «Kill Bill» και φυσικά το «Scream».

Ωστόσο, ανάμεσα στις αιματηρές μάχες, υπάρχει μια στιγμή που οι θαυμαστές δεν μπορούν να αγνοήσουν: το φιλί τους.

Sabrina Carpenter and Jenna Ortega trade bloody blows (and a kiss) in the supremely enjoyable (but also extremely gruesome) new video for “Taste” → https://t.co/euUM0bq9nA pic.twitter.com/bHOMpyselJ

— CONSEQUENCE (@consequence) August 23, 2024