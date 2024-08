Ισλανδία: Απόκοσμες εικόνες με συντριβάνια λάβας και ηφαιστειακά αέρια στη χερσόνησο Ρέκιανες – Εκκενώθηκε σπα

Στη νοτιοδυτική Ισλανδία, ένα ηφαίστειο συνεχίζει για δεύτερη ημέρα να εκτοξεύει λάβα και καπνό, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Η δραστηριότητα του ηφαιστείου έχει προκαλέσει ανησυχίες για ενδεχόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των ηφαιστειακών αερίων, λίγες ώρες μετά την έκρηξη που οδήγησε στην εκκένωση ενός γειτονικού πολυτελούς θέρετρου.

Συντριβάνια λάβας διακρίνονταν να εξακοντίζονται με φόντο τον νυχτερινό ουρανό, μετά τη χθεσινή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέκιανες, όμως η ροή της λάβας από το ηφαίστειο έχει έκτοτε επιβραδυνθεί, δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, επικεφαλής του Σκανδιναβικού Κέντρου Ηφαιστειολογίας.

«Αυτή είναι μια χαρακτηριστική αρχή μιας έκρηξης», σημείωσε. «Στην αρχή καταγράφουμε υψηλούς πίδακες λάβας και μεγάλη ισχύ και πολύ γρήγορα αυτή η δραστηριότητα ελαττώνεται, όμως αυτό δεν μας λέει κάτι σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει» το φαινόμενο.



Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα ηφαιστειακά αέρια που εκλύθηκαν από την έκρηξη θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τον άνεμο προς τα νότια και νοτιοανατολικά.

Η λάβα αρχικά έρρεε από το ηφαίστειο με ρυθμό έως 2.000 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, με τον νυν, χαμηλότερο ρυθμό που καταγράφεται τώρα να συγκρίνεται με εκείνον της τελευταίας έκρηξης τον Μάιο, πρόσθεσε η ίδια.

#WATCH :The earth burst open last night here in Iceland. Here are few clips that I captured at the eruption site🌋 #iceland #Volcano #eruption #Reykjanes #Islandia #iceland #volcano #Breaking #Grindavik #Icelandvolcano pic.twitter.com/Y2urvsdjaa



Η ρωγμή στο ηφαίστειο, το οποίο έχει εκραγεί έξι φορές από τον Δεκέμβριο, εκτεινόταν στα 5 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας από 3,9 χλμ αργά χθες το βράδυ, είπε η Πέντερσεν.



Το πολυτελές σπα Blue Lagoon, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο με μεγάλες εξωτερικές λίμνες που θερμαίνονται με τη βοήθεια της γεωθερμικής ενέργειας, εκκενώθηκε αργά χθες το βράδυ και σήμερα παραμένει κλειστό, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διεύθυνσή του.

Περίπου 1.300 επισκέπτες και προσωπικό βρίσκονταν στο σπα, έγραψε η ισλανδική εφημερίδα Morgunbladid.

«Πήγαμε εκεί ως τουρίστες αναζητώντας μια καλή ημέρα», δήλωσε ο μεσίτης Ντένις Μέρφι, από το Κέιπ Κοντ, στη Μασσαχουσέτη, ο οποίος είχε επισκεφθεί το σπα μαζί με την κόρη του.

«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν το έδαφος να εκρήγνυται δίπλα μας» συμπλήρωσε ο 53χρονος. Μαζί με την κόρη του έβλεπαν τον ουρανό να γίνεται κόκκινος, την ώρα που τους απομάκρυναν από τον χώρο.

Another eruption in the Reykjanes Peninsula of Iceland began this week. This forced evacuations of the popular hot springs, Blue Lagoon, yesterday.

Thankfully, the director of Civil Defence says that, at the moment, Grindavík and Svartsengi are not in danger. pic.twitter.com/gAxBR8seyW

— WeatherNation (@WeatherNation) August 23, 2024