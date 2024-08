Ισλανδία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της χερσονήσου Ρέικιανες – Εκτοξεύονται σιντριβάνια λάβας

Το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες της Ισλανδίας εξερράγη χθες για έκτη φορά από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, εκτοξεύοντας πύρινη λάβα στον αέρα.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν για νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή που βρίσκεται ακριβώς νότια της πρωτεύουσας της Ισλανδίας Ρέικιαβικ, καθώς μελέτες είχαν δείξει ότι το μάγμα συσσωρεύεται στο υπέδαφος.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες, όπου βρίσκονται περίπου 30.000 άνθρωποι ή σχεδόν το 8% του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου, αφού εκτόξευσε σιντριβάνια από λιωμένα πετρώματα για 24 ημέρες.

A fissure #eruption started near Grindavík, #Reykjanes peninsula, #Iceland August 22nd around 21.25 GMT. Its the 9th in the arna in 3 years and the 6th in 8 months. 👉 https://t.co/aWTCYqqTLI pic.twitter.com/GyDz9NctxL

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Χερσόνησος Ρέικιανς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες εκρήξεις για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες.

Από το 2021, έχουν σημειωθεί εννέα εκρήξεις στη χερσόνησο, μετά την ενεργοποίηση γεωλογικών συστημάτων που ήταν αδρανοποιημένα για 800 χρόνια.

Οι αρχές έχουν κατασκευάσει τεχνητά φράγματα για να ανακατευθύνουν τις ροές λάβας μακριά από κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του των υπαίθριων θερμών πηγών της Γαλάζιας Λίμνης, βασικό τουριστικό αξιοθέατο της πόλης Γκρίνταβικ.

Η Ισλανδία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερα από 30 ενεργά ηφαίστεια. Το 2010, τα σύννεφα στάχτης από τις εκρήξεις του ηφαιστείου Eyafjallajokull κάλυψαν εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης ματαιώνοντας 100.000 πτήσεις και αναγκάζοντας εκατοντάδες Ισλανδούς να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

A volcanic eruption has broken out on the Reykjanes Peninsula again.

Sigríður Kristjánsdóttir, a natural disaster expert at the Icelandic Meteorological Office, says that it can be assumed that the eruption is now growing. pic.twitter.com/IpqgQ5cfRh

— Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) August 22, 2024