Κατερίνη: Τραυματίστηκε εργάτης που έπεσε σε τάφρο με νερό – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική

Τραυματισμένος στα κάτω άκρα, απεγκλωβίστηκε 35χρονος έπειτα από πτώση σε τάφρο με νερό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, στο 430ό χλμ. της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Κατερίνης. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 35χρονος έπειτα από πτώση σε τάφρο με νερό, στο 430ό χλμ. της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Κατερίνης.
  • Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεπτοκαρυάς.
  • Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον 35χρονο σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 35χρονος έπειτα από πτώση σε τάφρο με νερό, στο 430ό χλμ. της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Κατερίνης. Η πτώση συνέβη το πρωί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ενώ ο 35χρονος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 07:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεπτοκαρυάς.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο, μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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