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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που κρατούσε 212 σκύλους, γάτες και κατσίκες σε άθλιες συνθήκες

Συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη 54χρονης, η οποία κρατούσε συνολικά 212 ζώα κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, στην κατοικία της και σε δέκα υπαίθριους χώρους. Κατά την διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκαν 127 σκύλοι, 73 γάτες και 12 κατσίκες στοιβαγμένα σε ακάθαρτους και ακατάλληλους χώρους χωρίς στοιχειώδη φροντίδα και άνετο κατάλυμα. Η συλληφθείσα οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων σήμανσης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

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Κοινωνία

Σκυλί/άσχημες συνθήκες/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε 54χρονη που κρατούσε συνολικά 212 ζώα, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
  • Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 127 σκύλοι, 73 γάτες και 12 κατσίκες στοιβαγμένα σε ακάθαρτους, ρυπαρούς και ακατάλληλους χώρους, χωρίς στοιχειώδη φροντίδα.
  • Η 54χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διασταύρωση των στοιχείων σήμανσης (microchip) των ζώων.

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Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης αποκάλυψε συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, όπου 54χρονη, κρατούσε συνολικά 212 ζώα κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Δημοτικής Αστυνομίας Θέρμης, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στην οικία της 54χρονης, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Ακάθαρτοι χώροι και απουσία στοιχειώδους φροντίδας

Σύμφωνα με το  Thestival.gr. κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τόσο στο σπίτι όσο και σε 10 διαφορετικούς υπαίθριους χώρους που διαχειριζόταν η συλληφθείσα, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα στερούνταν ακόμη και τις πιο βασικές και αυτονόητες συνθήκες ευζωίας.

Συνολικά εντοπίστηκαν:

127 σκύλοι
73 γάτες
12 κατσίκες

Όλα τα ζώα στοιβάζονταν σε ακάθαρτους, ρυπαρούς και ακατάλληλους χώρους, χωρίς την παροχή υγιεινού και άνετου καταλύματος.

Στη Δικαιοσύνη η 54χρονη – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα microchip

Η 54χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής έχουν αναλάβει τη διασταύρωση των στοιχείων σήμανσης (microchip) των ζώων με τις καταχωρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, ενώ η Αστυνομία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και περαιτέρω ενέργειες.

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