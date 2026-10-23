Ναυπακτία: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών – Τι εντόπισε ο σκύλος «Sporty» – ΦΩΤΟ

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Κάνναβη, δενδρύλλιο, σπόροι, αεροβόλο πιστόλι και 500 βολίδες, κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές Αρχές στη Ναυπακτία, ενώ το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών, ανέρχεται σε 4.521 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ναρκωτικές ουσίες, εξοπλισμό σχετικό με την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και ένα αεροβόλο πιστόλι με πυρομαχικά.

Πώς έγινε η σύλληψη στη Ναυπακτία

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα κοντά στην οικία του και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης, συνολικού βάρους 1,7 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, σε χωριό της Ναυπακτίας, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και διάφορα αντικείμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν:

130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

6,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Ένα δενδρύλλιο κάνναβης.

58 σπόροι κάνναβης.

Ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.

500 βολίδες.

10 αμπούλες αέρα.

Δύο τρίφτες.

Ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Μία πίπα καπνίσματος με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών.

Το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.

4,1 γραμμάρια άγνωστης ουσίας.

10 ml ελαίου κάνναβης.

Είδη λιπάσματος.

Η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Sporty» και το παράνομο όφελος

Σημαντική ήταν η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Sporty» του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ο οποίος βοήθησε στον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα που αφορούν την καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.