Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ζεν πρεμιέ ήμουν – Στα 64 δεν είμαι, μεγάλωσα» – ΒΙΝΤΕΟ

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Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος το πρωί της Παρασκευής (23/10), αναφερόμενος στο πέρασμα του χρόνου, στις αλλαγές που αυτό φέρνει στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και στις αποτυχίες που έχει βιώσει σε επιλογές του εκτός του χώρου της υποκριτικής.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τον χαρακτηρισμό του ζεν πρεμιέ, παραδέχτηκε πως πλέον βλέπει διαφορετικά τον εαυτό του, καθώς τα χρόνια έχουν περάσει και η ζωή έχει αλλάξει.

«Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ, ήμουν, τώρα μεγάλωσα. Έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 64», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο φλερτ, υπογραμμίζοντας πως παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας.

«Εννοείται πως υπάρχει το φλερτ στις μέρες μας, δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό, είναι από τα πράγματα που μας κρατάνε ζωντανούς», ανέφερε.

Η αναφορά στις επαγγελματικές αποτυχίες

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μίλησε για τις επαγγελματικές επιλογές που έκανε στο παρελθόν πέρα από την υποκριτική, αποκαλύπτοντας πως ορισμένες από αυτές δεν είχαν την εξέλιξη που θα ήθελε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε σε αυτές τις προσπάθειες, κάνοντας λόγο για μια σημαντική αποτυχία στην επαγγελματική του διαδρομή.