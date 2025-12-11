Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Δημιουργούσε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας στο γύρισμα, έκλαιγαν οι ηθοποιοί»

Enikos Newsroom

lifestyle

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Δημιουργούσε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας στο γύρισμα, έκλαιγαν οι ηθοποιοί»

Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» εμφανίστηκε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος και μίλησε για την πορεία του, τις δυσκολίες που συνάντησε στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Δαλιανίδη, στα γυρίσματα του «Ρετιρέ» και των «Μικρομεσαίων». Ο γνωστός ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στις πιέσεις που δέχονταν οι ηθοποιοί εκείνης της εποχής, περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο την ένταση και τις συνθήκες των γυρισμάτων.

Αρχικά, αναφέρθηκε στις επαναλήψεις της δημοφιλούς σειράς του MEGA, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν τον παρακολουθεί: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στο “Ρετιρέ”, δεν βλέπω τα επεισόδια». Όπως εξήγησε, επιλέγει να αποστασιοποιείται από την τηλεοπτική του εικόνα, ενώ παραδέχθηκε ότι συχνά κλείνεται στον εσωτερικό του κόσμο: «Ο εαυτός μου μού φταίει πάντα, δεν τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου· συνέχεια έχουμε μια κόντρα. Όταν θέλω, είμαι εσωστρεφής, δεν δείχνω κάτι που με έχει στενοχωρήσει. Στον κλειστό μου κύκλο είμαι πιο ελεύθερος».

Στη συνέχεια, περιέγραψε με ειλικρίνεια τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Όπως είπε, τα γυρίσματα στα τηλεοπτικά πλατό με τον σπουδαίο σκηνοθέτη συνοδεύονταν από κλίμα έντονης πίεσης: «Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα. Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό, ότι ο μύθος θα φωνάξει κι εμείς είμαστε το τίποτα και πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως αρκετοί ηθοποιοί λύγιζαν κάτω από αυτή την πίεση: «Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί μεγαλύτεροι από εμένα έβαζαν τα κλάματα». Ο ίδιος, πάντως, όπως είπε, κράτησε επαγγελματική στάση: «Ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας. Μου το είχε πει. Δεν δημιουργούσα προβλήματα. Αλλά υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας — και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνη την εποχή, και θεωρούνταν φυσιολογικό. Ήταν φοβερά αυταρχικός, απαιτητικός».

Όπως τόνισε, η εμπειρία αυτής της συνεργασίας τού φάνηκε τόσο έντονη, που όλα όσα ακολούθησαν τού φάνηκαν πολύ πιο εύκολα: «Εγώ είχα πει τότε ότι μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι πάρτι, λούνα παρκ. Ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας χωρίς να είμαι εγώ ο κύριος αποδέκτης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

«Καμπανάκι» για την Αττική: Τα αποθέματα νερού σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:00 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Στικούδη: Η αντίδρασή της σε ερώτηση δημοσιογράφου – «Αυτή η πρόταση έχει βγει από το χρονοντούλαπο»

Σε εκδήλωση συνάντησαν οι δημοσιογράφοι την Κατερίνα Στικούδη. Η τραγουδίστρια δέχτηκε διάφορε...
22:58 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ντορέττα Παπαδημητρίου για τους γιους της: «Έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι για μένα, να είναι ήδη ενήμεροι»

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Άνθρωπος χωρίς όνομα», βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι των ψυχ...
22:35 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δήμητρα Παπαδήμα για την σχέση της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου: «Είμαστε μαζί 33 χρόνια – Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Δήμητρα Παπαδήμα, η...
20:52 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: «Ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν – Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές»

Τον Γιάννη Αϊβάζη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Ο επιτυχημ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα