Ντόναλντ Τραμπ: «Σκληρές κουβέντες» με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία

«Σκληρές κουβέντες» αντάλλαξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με βασικό θέμα την κρίση στην Ουκρανία. Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με τις διαφωνίες να είναι έντονες.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό ηγέτη, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιθυμούν να οργανωθεί μια συνάντηση εντός του σαββατοκύριακου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε από τον Λευκό Οίκο: «Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε» και συνέχισε λέγοντας: «Δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».

Την ίδια στιγμή, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας το ψυχρό κλίμα.

Απαντώντας στις αιχμές, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει στην Ουάσινγκτον τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου, με στόχο να προχωρήσει η διαδικασία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.