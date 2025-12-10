Ντορέττα Παπαδημητρίου για τους γιους της: «Έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι για μένα, να είναι ήδη ενήμεροι»

  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκανε δηλώσεις στην πρεμιέρα της παράστασης «Άνθρωπος χωρίς όνομα».
  • Η ηθοποιός στις δηλώσεις της αναφέρθηκε και στους γιους της, εξηγώντας πως «όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει, προτού διαβάσουν κάτι να είναι ήδη ενήμεροι».
  • Κλείνοντας, η Ντορέττα Παπαδημητρίου σημείωσε πως «είμαι σε μία πάρα πολύ καλή στιγμή στη ζωή μου!».
Ελένη Φλισκουνάκη

Ντορέττα Παπαδημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/dorettapapadimitriou_official

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Άνθρωπος χωρίς όνομα», βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία είναι ανάμεσα στους ηθοποιούς που παίζουν στο έργο, έκανε δηλώσεις στους ρεπόρτερ. Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων μίλησε και για το πώς διαχειρίζεται το γεγονός πως η προσωπική της ζωή απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, σε σχέση με τους γιους της.

Όταν οι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε: «Ήταν πολλοί δικοί μου άνθρωποι και φίλοι μου, εδώ σήμερα. Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι, που κάνουμε και την ίδια δουλειά και έρχονται και βλέπουν μία παράσταση, προφανώς και μου λένε την γνώμη τους. Όλοι μου λένε την γνώμη τους, αλλά εντάξει, όταν είναι και συνάδελφοι…».

Σε άλλο σημείο, μιλώντας για τους δύο γιους της, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει, προτού διαβάσουν κάτι να είναι ήδη ενήμεροι».

«Είμαι σε μία πάρα πολύ καλή στιγμή στη ζωή μου!», σημείωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

22:35 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

20:52 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

20:12 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

19:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

