Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μπήκε στο πνεύμα των Χριστουγέννων – Βίντεο με τον εντυπωσιακό στολισμό του σπιτιού της

Η Ντορέττα Παπαδημημητρίου μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων καθώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αποφάσισε να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της.

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός επέλεξε χρυσές και ασημένιες λεπτομέρειες που ταιριάζουν αρμονικά με το ύφος της διακόσμησης του χώρου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν εντυπωσιακό και ζεστό, προσδίδοντας στο σπίτι γιορτινή ατμόσφαιρα. Με ένα χαμόγελο που έδειχνε τη χαρά της για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, ευχήθηκε σε όλους να έχουν υγεία, αγάπη, τύχη, χαρά και όλα τα καλά για τη νέα χρονιά.