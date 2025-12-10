Eurovision 2026: Αποχωρεί και η Ισλανδία από τον διαγωνισμό – Η ανακοίνωση της RUV

  • Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας, RUV, ανακοίνωσε την αποχώρηση της χώρας από την Eurovision του 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη.
  • Η απόφαση αυτή ελήφθη μία εβδομάδα αφότου έγινε γνωστό πως το Ισραήλ θα μπορεί να διαγωνιστεί, γεγονός που οδήγησε και άλλες χώρες σε αποχώρηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
  • Η Ισλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν ζητήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, αίτημα που απορρίφθηκε από την EBU.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας, RUV, πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε πως η χώρα δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη το 2026, μία εβδομάδα αφού έγινε γνωστό πως το Ισραήλ θα μπορεί εάν το επιθυμεί να διαγωνιστεί.

Η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος στην επόμενη Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, είχε οδηγήσει προηγουμένως την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία να αποχωρήσουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας, επικαλούμενες τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι σαφές από τον δημόσιο διάλογο σε αυτήν τη χώρα και την αντίδραση στην απόφαση της EBU την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα υπάρξει ούτε χαρά ούτε ειρήνη αναφορικά με τη συμμετοχή της RUV», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του δικτύου Στέφαν Έιρικσον σε μια ανακοίνωση.

Η Ισλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν ζητήσει να διεξαχθεί ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Όμως, η EBU αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λέγοντας αντ’ αυτού πως εφαρμόζει νέους κανόνες για να αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις να επηρεάζουν τον διαγωνισμό.

Η Ισλανδία δεν έχει κερδίσει ποτέ τον μουσικό διαγωνισμό, κατέλαβε, όμως, τη δεύτερη θέση το 1999 και το 2009. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision χρονολογείται από το 1956 και τον παρακολουθούν περίπου 160 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με την EBU.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

19:50 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

18:56 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

18:40 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

17:36 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

