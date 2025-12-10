Οδοντόβουρτσα: Kάθε πότε πρέπει να την αλλάζετε για να αποφύγετε τη συσσώρευση βακτηρίων, σύμφωνα με οδοντίατρο

Η σωστή στοματική υγιεινή δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο συχνά βουρτσίζουμε τα δόντια μας, αλλά και από τις καθημερινές μας συνήθειες. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη χρήση της ίδιας οδοντόβουρτσας και το λάθος βούρτσισμα μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση βακτηρίων, επηρεάζοντας την υγεία των δοντιών και των ούλων.

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε οδοντόβουρτσα για να αποφύγετε την συσσώρευση βακτηρίων

Ο οδοντίατρος Simón Pardiñas προειδοποιεί στο TikTok ότι το βούρτσισμα με λάθος τρόπο αλλά και η χρήση της ίδιας οδοντόβουρτσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα δόντια και τα ούλα.

«Αν οι τρίχες της οδοντόβουρτσας φθείρονται γρήγορα, πιθανότατα πιέζετε πολύ δυνατά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στα δόντια και τα ούλα», αναφέρει ο ειδικός.

Σύμφωνα με τον Simón Pardiñas, πρέπει να αλλάζετε οδοντόβουρτσα κάθε τρεις μήνες. Ωστόσο, επισημαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: «Αν έχετε περάσει κάποια ίωση ή βακτηριακή λοίμωξη, πρέπει να την αλλάξετε αμέσως. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας, εκατομμύρια επιβλαβή βακτήρια συσσωρεύονται στην οδοντόβουρτσα».

Ο ίδιος προτείνει επίσης να αλλάζουμε οδοντόβουρτσα κάθε εποχή – καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη. Αν οι τρίχες έχουν ανοίξει ή έχουν ισιώσει, είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι χρειάζεστε καινούργια. Το επιθετικό βούρτσισμα μπορεί επίσης να προκαλέσει υποχώρηση των ούλων και φθορά του σμάλτου.

Το βασικό σημάδι ουλίτιδας που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο Dr. Praveen Sharma από τη Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Birmingham αναφέρει: «Αν τα ούλα σας αιμορραγούν ή είναι πρησμένα, αυτό είναι ένδειξη ότι απαιτείται καλύτερο βούρτσισμα».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι το μυστικό για υγιή δόντια είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα του βουρτσίσματος. «Αν μπορείτε, βουρτσίστε σωστά τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα. Αν όχι, είναι προτιμότερο ένα καλό και σωστό βούρτσισμα παρά δύο πρόχειρα», τονίζει.

Γιατί δεν πρέπει να καλύπτετε την οδοντόβουρτσα

Εκτός από τη φροντίδα των δοντιών μετά κάθε γεύμα, είναι εξίσου σημαντικό είναι να μην βάζετε καπάκι στην οδοντόβουρτσα. Παρότι πολλοί το συνηθίζουν για λόγους υγιεινής, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το αντίθετο.

Η οδοντίατρος Janira Sánchez αναφέρει σε βίντεό της στο TikTok: «Το καπάκι στην οδοντόβουρτσα ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. Η υγρασία παγιδεύεται στο εσωτερικό και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για περισσότερα μικρόβια – όχι λιγότερα».