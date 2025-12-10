Οδοντόβουρτσα: Kάθε πότε πρέπει να την αλλάζετε για να αποφύγετε τη συσσώρευση βακτηρίων, σύμφωνα με οδοντίατρο

Σύνοψη από το

  • Ο οδοντίατρος Simón Pardiñas προειδοποιεί ότι πρέπει να αλλάζετε οδοντόβουρτσα κάθε τρεις μήνες, ή αμέσως μετά από ίωση ή βακτηριακή λοίμωξη. Επίσης, αν οι τρίχες έχουν ανοίξει ή έχουν ισιώσει, είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι χρειάζεστε καινούργια.
  • Η παρατεταμένη χρήση της ίδιας οδοντόβουρτσας και το λάθος βούρτσισμα μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση βακτηρίων, επηρεάζοντας την υγεία των δοντιών και των ούλων. Το επιθετικό βούρτσισμα μπορεί επίσης να προκαλέσει υποχώρηση των ούλων και φθορά του σμάλτου.
  • Για υγιή δόντια, το μυστικό είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα του βουρτσίσματος, ενώ είναι προτιμότερο ένα καλό και σωστό βούρτσισμα παρά δύο πρόχειρα. Επιπλέον, δεν πρέπει να καλύπτετε την οδοντόβουρτσα με καπάκι, καθώς η παγιδευμένη υγρασία δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Οδοντόβουρτσα: Kάθε πότε πρέπει να την αλλάζετε για να αποφύγετε τη συσσώρευση βακτηρίων, σύμφωνα με οδοντίατρο
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η σωστή στοματική υγιεινή δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο συχνά βουρτσίζουμε τα δόντια μας, αλλά και από τις καθημερινές μας συνήθειες. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη χρήση της ίδιας οδοντόβουρτσας και το λάθος βούρτσισμα μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση βακτηρίων, επηρεάζοντας την υγεία των δοντιών και των ούλων.

Οδοντόβουρτσα: Το Νο1 σημείο στο μπάνιο στο οποίο δεν πρέπει να την αφήνετε «ποτέ», σύμφωνα με ειδικό – «Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης»

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε οδοντόβουρτσα για να αποφύγετε την συσσώρευση βακτηρίων

Ο οδοντίατρος Simón Pardiñas προειδοποιεί στο TikTok ότι το βούρτσισμα με λάθος τρόπο αλλά και η χρήση της ίδιας οδοντόβουρτσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα δόντια και τα ούλα.

«Αν οι τρίχες της οδοντόβουρτσας φθείρονται γρήγορα, πιθανότατα πιέζετε πολύ δυνατά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στα δόντια και τα ούλα», αναφέρει ο ειδικός.

Οδοντόβουρτσα: Το Νο1 “ύπουλο” σημάδι που δείχνει ότι πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως

Σύμφωνα με τον Simón Pardiñas, πρέπει να αλλάζετε οδοντόβουρτσα κάθε τρεις μήνες. Ωστόσο, επισημαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: «Αν έχετε περάσει κάποια ίωση ή βακτηριακή λοίμωξη, πρέπει να την αλλάξετε αμέσως. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας, εκατομμύρια επιβλαβή βακτήρια συσσωρεύονται στην οδοντόβουρτσα».

Ο ίδιος προτείνει επίσης να αλλάζουμε οδοντόβουρτσα κάθε εποχή – καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη. Αν οι τρίχες έχουν ανοίξει ή έχουν ισιώσει, είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι χρειάζεστε καινούργια. Το επιθετικό βούρτσισμα μπορεί επίσης να προκαλέσει υποχώρηση των ούλων και φθορά του σμάλτου.

@dr.pardinaslopez ¿Cada cuánto CAMBIAR el CEPILLO DENTAL? – Cepillo de dientes desgastado #dentalk #dentista #youtube #dientes #cepillodental #cepillodedientes #drpardinaslopez #abrasiondental ♬ sonido original – Dentalk! – Dr. Simón Pardiñas

Το βασικό σημάδι ουλίτιδας που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο Dr. Praveen Sharma από τη Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Birmingham αναφέρει: «Αν τα ούλα σας αιμορραγούν ή είναι πρησμένα, αυτό είναι ένδειξη ότι απαιτείται καλύτερο βούρτσισμα».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι το μυστικό για υγιή δόντια είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα του βουρτσίσματος. «Αν μπορείτε, βουρτσίστε σωστά τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα. Αν όχι, είναι προτιμότερο ένα καλό και σωστό βούρτσισμα παρά δύο πρόχειρα», τονίζει.

Γιατί δεν πρέπει να καλύπτετε την οδοντόβουρτσα

Εκτός από τη φροντίδα των δοντιών μετά κάθε γεύμα, είναι εξίσου σημαντικό είναι να μην βάζετε καπάκι στην οδοντόβουρτσα. Παρότι πολλοί το συνηθίζουν για λόγους υγιεινής, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το αντίθετο.

Η οδοντίατρος Janira Sánchez αναφέρει σε βίντεό της στο TikTok: «Το καπάκι στην οδοντόβουρτσα ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. Η υγρασία παγιδεύεται στο εσωτερικό και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για περισσότερα μικρόβια – όχι λιγότερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς του Μετρό έως τον Φεβρουάριο – Τι είπε ο Κυρανάκης

Σε χαρτογράφηση της αγοράς τροφίμων προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Ο στόχος της έρευνας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, πετυχαίνουν αργότερα στη ζωή τους – «Τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας είναι μπροστά σας»

Συχνά πιέζουμε τον εαυτό μας να πετύχει σε οτιδήποτε βάζουμε στο μυαλό μας — και μάλιστα από τ...
19:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι 9 εκφράσεις του προσώπου που μαρτυρούν πως κάποιος είναι ερωτευμένος, αλλά προσπαθεί να το κρύψει

Παρατηρήσατε ποτέ πώς το πρόσωπο κάποιου τον προδίδει, ακόμα κι όταν προσπαθεί να το παίξει ψύ...
17:02 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τα πάντα αλλάζουν για 4 ζώδια που είναι πολύ μπερδεμένα αυτή την περίοδο – «Η αλήθεια βγαίνει στο φως και όλα θα μπουν στη θέση τους»

Τέσσερα ζώδια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση σύγχυσης, όμως όλα πρόκειται να μπουν στη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα