Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: «Έκανα κακό στον εαυτό μου και κυριολεκτικά με τράβηξε από τα μαλλιά»

  • Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster, αναφέρθηκε στην πολύχρονη φιλία της με την Ιωάννα Τούνη και εξομολογήθηκε τους λόγους που είχαν τσακωθεί στο παρελθόν.
  • Η influencer αποκάλυψε ότι ένας σοβαρός λόγος καβγά ήταν όταν «έκανα κακό στον εαυτό μου και η Ιωάννα κυριολεκτικά με τράβηξε από τα μαλλιά», φωνάζοντάς της για το καλό της.
  • Ένας άλλος λόγος ήταν όταν η Αλεξανδράκη νόμιζε ότι κάποιοι δικοί της άνθρωποι δεν ήθελαν το καλό της Τούνη, για το οποίο παραδέχτηκε: «Είχα άδικο και έχω ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό το πράγμα».
Δήμητρα Αλεξανδράκη
Η Ιωάννα Τούνη και η Δήμητρα Αλεξανδράκη, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια είναι πάρα πολύ καλές φίλες, με τις δύο influencers και επιχειρηματίες να έχουν μιλήσει στο παρελθόν και δημόσια, για την δυνατή σχέση που έχουν δημιουργήσει.

Ο Fipster στο νέο επεισόδιο της εκπομπής του στο Youtube, κάλεσε την Δήμητρα Αλεξανδράκη. Ανάμεσα σε άλλα, η influencer αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη και εξομολογήθηκε τους δύο λόγους για τους οποίους είχε τσακωθεί μαζί της στο παρελθόν.

Όταν ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της ζήτησε να πει έναν σοβαρό λόγο που μέσα στα χρόνια έχει τσακωθεί με την Ιωάννα Τούνη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απάντησε: «Διότι έκανα κακό στον εαυτό μου και η Ιωάννα κυριολεκτικά με τράβηξε από τα μαλλιά. Φαντάσου ότι γύρισα και της είπα ότι θέλω να πηδήξω από το μπαλκόνι της και μου είπε: “Άκου, δεν θα ψοφήσεις. Θα κάνεις χάλια το πεζοδρόμιο και απλά μετά θα πρέπει να σε γιατροπορεύουμε. Μην το κάνεις, δεν πρόκειται να πεθάνεις”. Μου φώναζε, αλλά ήταν για το καλό μου! Είναι ο μόνος λόγος».

Ακόμα, είπε ότι: «Επίσης, ακόμα μία φορά, που νόμιζα ότι κάποιοι δικοί της άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει μαζί της, δεν θέλουν το καλό της. Της είχα πει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν το καλό της, και εκεί νευρίασε και μου απάντησε: “Με αυτούς τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει, πώς γίνεται να μην θέλουν το καλό μου;”. Είχα άδικο και έχω ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό το πράγμα και στους ανθρώπους τους συγκεκριμένους και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Είχα λάθος κρίση τότε».

