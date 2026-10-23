Νέα Υόρκη: Καταργούνται οι ιππήλατες άμαξες στο Σέντραλ Παρκ – Το τραγικό δυστύχημα και η αντίδραση Τραμπ

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Τίτλοι τέλους μπαίνουν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τουριστικά αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, καθώς το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την απαγόρευση των ιππήλατων αμαξών στο Σέντραλ Παρκ και στους δρόμους της πόλης.

Η απόφαση, που βάζει τέλος σε μια παράδοση δεκαετιών, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2028.

Τα 40 από τα 51 μέλη του δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης, την οποία στηρίζει και ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι. Νωρίτερα τον Οκτώβριο ο Μαμντάνι είχε προαναγγείλει την απαγόρευση των αμαξών με άλογα.

Η υποστήριξη στην πρόταση ενισχύθηκε αφού το καλοκαίρι σκοτώθηκε ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία, ο Ρομάντς Μαχαζάν.

Ο Μαχαζάν έπεσε από μια άμαξα και σκοτώθηκε στις 17 Ιουνίου όταν το άλογο που την έσερνε αφηνίασε όταν ο αμαξάς απομακρύνθηκε για να τραβήξει φωτογραφία την οικογένεια του 18χρονου.

Horse-drawn carriages have long been part of New York City’s history. But with record heat and a busier-than-ever Central Park, it’s no longer safe for the horses or the public. Today’s legislation:

✅ Ends carriage operations by June 1, 2028

✅ Identifies training opportunities and tuition assistance for workers

✅ Creates a plan to help owners find humane placement for their horses

✅ Requires the City to develop a comprehensive workforce transition plan for the workers — New York City Council (@NYCCouncil) October 22, 2026

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την απαγόρευση.

«Όταν σημειώνεται ένα τροχαίο στην περιοχή, όπου γίνονται πολλά, δεν απαγορεύουν στα αυτοκίνητα να εισέρχονται στο Παρκ. Οπότε γιατί να σταματήσουν τις άμαξες; Ήταν μια μεγάλη παράδοση. Ακόμη ένα κομμάτι της ιστορίας που χάθηκε. Θα μας λείψει!», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Σχέδιο μετάβασης

Η πρόταση προβλέπει ότι η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης θα καταρτίσει έως τον Απρίλιο ένα σχέδιο μετάβασης για το εργατικό δυναμικό, καθώς και θα εξετάσει ένα πρόγραμμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών αμαξών για τις επιχειρήσεις τους, παρέχοντας παράλληλα βοήθεια για τη διευθέτηση της τύχης των αλόγων τους.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα άλογα δεν θα επιτρέπεται να οδηγηθούν στη σφαγή.

New York City Council passes bill to ban horse-drawn carriage rides within 2 years https://t.co/WoHUyJGi27 — CBS News (@CBSNews) October 23, 2026



Μία ημέρα πριν την ψηφοφορία, το συνδικάτο Transport Workers Union, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες αμαξών και τους οδηγούς του, είχε ανακοινώσει ότι, εφόσον ψηφιστεί η πρόταση, θα προσφύγει στα δικαστήρια για να ζητήσει την έκδοση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων «μόλις στεγνώσει το μελάνι», σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον δημοτικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης, Στιβ Μπανκς.

After the City Council passed a bill to phase out horse carriages in the city by June 2028, members of TWU Local 100, the union representing carriage drivers, held a news conference to voice their opposition and reiterate their plan to take legal action. “That was a spectacle of the worst kind in there today,” Christina Hansen, steward for TWU Local 100, said. “It’s a tragedy for everybody in this business. It’s a tragedy for the horses, and it’s a tragedy for the city of New York.” — Spectrum News NY1 (@NY1) October 22, 2026



«Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης που απαγορεύεται ένα επάγγελμα για το οποίο απαιτούνταν η έκδοση άδειας από τις αρχές», τονίζεται στην επιστολή.

«Η πρόταση στερεί από τον ιδιοκτήτη κάθε οικονομικά επωφελή ή παραγωγική χρήση της ιδιοκτησίας του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ