Νέα Υόρκη: Καταργούνται οι ιππήλατες άμαξες στο Σέντραλ Παρκ – Το τραγικό δυστύχημα και η αντίδραση Τραμπ

Το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Υόρκης ενέκρινε την κατάργηση των ιππήλατων αμαξών στο Σέντραλ Παρκ και στους δρόμους της πόλης, θέτοντας ως ορίζοντα εφαρμογής τον Ιούνιο του 2028 με τη στήριξη του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι. Η απόφαση ενισχύθηκε έπειτα από το τραγικό δυστύχημα και τον θάνατο ενός 18χρονου τουρίστα, ενώ προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και την προαναγγελία δικαστικής προσφυγής από το συνδικάτο των εργαζομένων.

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Διεθνή Νέα

Νέα Υόρκη άμαξες
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την απαγόρευση των ιππήλατων αμαξών στο Σέντραλ Παρκ και στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η απόφαση αυτή βάζει τέλος σε μια παράδοση δεκαετιών και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2028.
  • Η υποστήριξη στην πρόταση ενισχύθηκε αφού το καλοκαίρι σκοτώθηκε ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία, όταν αφηνίασε το άλογο που έσερνε την άμαξα.
  • Η πρόταση προβλέπει σχέδιο μετάβασης για τους εργαζομένους και προστασία των αλόγων, ωστόσο το συνδικάτο των αμαξάδων ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια.

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Τίτλοι τέλους μπαίνουν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τουριστικά αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, καθώς το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την απαγόρευση των ιππήλατων αμαξών στο Σέντραλ Παρκ και στους δρόμους της πόλης.

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Η απόφαση, που βάζει τέλος σε μια παράδοση δεκαετιών, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2028.

Τα 40 από τα 51 μέλη του δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης, την οποία στηρίζει και ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι. Νωρίτερα τον Οκτώβριο ο Μαμντάνι είχε προαναγγείλει την απαγόρευση των αμαξών με άλογα.

Η υποστήριξη στην πρόταση ενισχύθηκε αφού το καλοκαίρι σκοτώθηκε ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία, ο Ρομάντς Μαχαζάν.

Ο Μαχαζάν έπεσε από μια άμαξα και σκοτώθηκε στις 17 Ιουνίου όταν το άλογο που την έσερνε αφηνίασε όταν ο αμαξάς απομακρύνθηκε για να τραβήξει φωτογραφία την οικογένεια του 18χρονου.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την απαγόρευση.

«Όταν σημειώνεται ένα τροχαίο στην περιοχή, όπου γίνονται πολλά, δεν απαγορεύουν στα αυτοκίνητα να εισέρχονται στο Παρκ. Οπότε γιατί να σταματήσουν τις άμαξες; Ήταν μια μεγάλη παράδοση. Ακόμη ένα κομμάτι της ιστορίας που χάθηκε. Θα μας λείψει!», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Πηγή: Truth Social

Σχέδιο μετάβασης

Η πρόταση προβλέπει ότι η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης θα καταρτίσει έως τον Απρίλιο ένα σχέδιο μετάβασης για το εργατικό δυναμικό, καθώς και θα εξετάσει ένα πρόγραμμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών αμαξών για τις επιχειρήσεις τους, παρέχοντας παράλληλα βοήθεια για τη διευθέτηση της τύχης των αλόγων τους.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα άλογα δεν θα επιτρέπεται να οδηγηθούν στη σφαγή.


Μία ημέρα πριν την ψηφοφορία, το συνδικάτο Transport Workers Union, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες αμαξών και τους οδηγούς του, είχε ανακοινώσει ότι, εφόσον ψηφιστεί η πρόταση, θα προσφύγει στα δικαστήρια για να ζητήσει την έκδοση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων «μόλις στεγνώσει το μελάνι», σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον δημοτικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης, Στιβ Μπανκς.


«Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης που απαγορεύεται ένα επάγγελμα για το οποίο απαιτούνταν η έκδοση άδειας από τις αρχές», τονίζεται στην επιστολή.

«Η πρόταση στερεί από τον ιδιοκτήτη κάθε οικονομικά επωφελή ή παραγωγική χρήση της ιδιοκτησίας του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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