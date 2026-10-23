Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για ισχυρές καταιγίδες – Πότε και πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία – Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου

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Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι της Κυριακής (25/10), με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί προς τα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι οι ημέρες κατά τις οποίες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ένταση.

Παράλληλα, η έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, επαναφέροντας τον υδράργυρο σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

Πού θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα

Από το μεσημέρι της Κυριακής, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη συνέχεια, το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί σταδιακά προς τα νοτιότερα και ανατολικότερα τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και την κεντρική και ανατολική Στερεά.

Κατά τις βραδινές ώρες, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σε τμήματα της Πελοποννήσου, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται προς τα ανατολικά.

Δυσκολότερες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη

Η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο είναι:

Η Αττική.

Η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Η Εύβοια.

Η νότια Θεσσαλία.

Η Πελοπόννησος.

Οι Κυκλάδες.

Η Κρήτη.

Τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο.

Η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να αποτελεί βασικό σημείο ανησυχίας.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σταδιακή εξασθένηση του καιρικού συστήματος αναμένεται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, παρουσιάζοντας παράλληλα σημαντική υποχώρηση.

Η βόρεια Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί λιγότερο από το κύμα κακοκαιρίας, ενώ ειδικότερα η Θεσσαλονίκη προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν ανεπηρέαστη κατά την ημέρα της εθνικής επετείου.