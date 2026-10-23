Βίντεο: Αρκούδα εισέβαλε σε αυλή, έφαγε τα σκουπίδια και «έκλεψε» αλκοόλ από το ψυγείο – «Ήταν τρομακτικό»

Μια πεινασμένη μαύρη αρκούδα εισέβαλε στο αίθριο μονοκατοικίας στο Νέιπλς της Φλόριντα, έψαξε τα σκουπίδια και άνοιξε το εξωτερικό ψυγείο της οικογένειας καταναλώνοντας ένα αλκοολούχο ποτό. Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στην κατοικία της Σελίν Έμερσον, ενώ σύμφωνα με την αρμόδια πολιτειακή υπηρεσία άγριας ζωής, οι αρκούδες αναζητούν εντονότερα τροφή το φθινόπωρο ενόψει της χειμέριας νάρκης.

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Διεθνή Νέα

Φλόριντα αρκούδα βίντεο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μαύρη αρκούδα εισέβαλε στην αυλή μονοκατοικίας στη Φλόριντα, έψαξε τα σκουπίδια και άνοιξε το εξωτερικό ψυγείο της οικογένειας, αρπάζοντας ένα αλκοολούχο ποτό.
  • Το άγριο ζώο, ύψους περίπου 1,80 μέτρων, πέρασε από ξεκλείδωτη αυλόπορτα στο αίθριο κατοικίας στο Νέιπλς, αφήνοντας το επόμενο πρωί μια μεγάλη πατημασιά πάνω στον πάγκο.
  • Σύμφωνα με την FWC, η αυξημένη αναζήτηση τροφής από τις αρκούδες κατά το φθινόπωρο ενόψει της χειμέριας νάρκης οδηγεί συχνότερα σε τέτοιες συναντήσεις με ανθρώπους.

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψαν σε βίντεο κάμερες ασφαλείας στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν μια ορθάνοιχτη αυλή έγινε ο ιδανικός προορισμός για μια πεινασμένη -και διψασμένη- μαύρη αρκούδα.

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Το άγριο ζώο εισέβαλε στον εξωτερικό χώρο μονοκατοικίας, έψαξε τα σκουπίδια και στη συνέχεια… αυτοεξυπηρετήθηκε ανοίγοντας το εξωτερικό ψυγείο της οικογένειας για να απολαύσει ένα αλκοολούχο ποτό.

Η αιφνιδιαστική «επίσκεψη»

Ο «εισβολέας» πέρασε από μια ξεκλείδωτη αυλόπορτα και εγκαταστάθηκε άνετα στο αίθριο της κατοικίας της Σελίν Έμερσον στην πόλη Νέιπλς, όπως μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WSVN.

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«Γύρισα και είδα ότι το ψυγείο ήταν ανοιχτό. Φώναξα στον σύζυγό μου: “Μπορείς να ελέγξεις τις κάμερες;”», περιέγραψε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού στο τοπικό μέσο.

Αμέσως μετά, η Έμερσον αντίκρισε την αρκούδα, την οποία υπολόγισε ότι είχε ύψος περίπου 1,80 μέτρα.

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«Ήταν απλά τρελό, ήταν τόσο ασυνήθιστο να τη βλέπουμε τόσο κοντά μας», δήλωσε.


«Ήταν λίγο τρομακτικό να τη βλέπουμε εδώ έξω, και όταν σηκώθηκε όρθια φαινόταν αρκετά ψηλή, γύρω στα 1,80 μέτρα».

Το γεύμα, το αλκοόλ και η «πατημασιά» στον πάγκο

Η εμβρόντητη ιδιοκτήτρια ανέφερε ότι η αρκούδα άρπαξε ένα αλκοολούχο ποτό από το ψυγείο της αυλής, αφού πρώτα είχε καταναλώσει σκουπίδια από την μπροστινή αυλή.

«Έτρωγε τα σκουπίδια στην μπροστινή αυλή για 30 λεπτά. Υπέθεσα ότι μετά θα δίψασε», σχολίασε χαριτολογώντας η Έμερσον.

Το επόμενο πρωί, μετά την αναπάντεχη εισβολή, η κάτοικος του Νέιπλς βρήκε μια μεγάλη πατημασιά από το πόδι της αρκούδας πάνω στον πάγκο της.

Η συμπεριφορά των αρκούδων το φθινόπωρο

Η Έμερσον παραδέχθηκε ότι το περιστατικό αυτό έγινε μάθημα για την οικογένειά της.

«Δεν την κλείνουμε όταν φεύγουμε ή όταν μπαινοβγαίνουμε τη νύχτα», παραδέχθηκε η ίδια. «Οπότε ίσως τώρα, καθώς και η εγγονή μας μεγαλώνει, προφανώς θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με τέτοια πράγματα».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC), οι αρκούδες συνήθως τρώνε περισσότερο κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου προκειμένου να δημιουργήσουν αποθέματα λίπους για τη χειμέρια νάρκη.

Αυτή η αυξημένη αναζήτηση τροφής οδηγεί συχνότερα σε συναντήσεις με ανθρώπους.

Οι μαύρες αρκούδες συναντώνται σε αρκετές περιοχές της Φλόριντα, με τον συνολικό πληθυσμό τους στην Πολιτεία να υπολογίζεται σε περίπου 4.000.

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