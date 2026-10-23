Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει θέμα ήττας» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – «Είναι άδικο να πυροβολούμε τα πόδια μας» – Τι είπε για το καλώδιο

Για όλη την βεντάλια των θεμάτων της επικαιρότητας μίλησε το πρωί της Παρασκευής (23/10) ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέπτυξε τη θέση της κυβέρνησης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στην εσωκομματική κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης,

Παράλληλα, ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στους περιορισμούς πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην παραπληροφόρηση και στην ανάγκη θέσπισης κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παρουσίασε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία, η οποία, όπως ανέφερε, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Απέρριψε, παράλληλα, τις αιτιάσεις περί πολιτικής ήττας της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους κομματικής αντιπαράθεσης.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, όχι επειδή το λέει η κυβέρνηση, αλλά επειδή το λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος τις θέσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και το Ισραήλ, καθώς και την ευρωπαϊκή στάση υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για το εάν θα μπορούσαν να είχαν αναληφθεί πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι δεν πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη, επέμεινε, ωστόσο, ότι δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς.

«Εγώ δεν λέω ότι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά είναι μια εξέλιξη η οποία δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της μέσω συμφωνιών και πρωτοβουλιών που, όπως είπε, δεν είχαν προχωρήσει επί σειρά ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας με την απόκτηση μαχητικών Rafale και την προώθηση του προγράμματος των F-35.

«Όταν η Ελλάδα έχει καταφέρει όλα αυτά μέσα σε επτά χρόνια, όταν η Ελλάδα έχει πετύχει στα χρόνια των κρίσεων και των πολέμων να σηκώσει ανάστημα, είναι άδικο να πυροβολούμε τα πόδια μας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές θέσεις στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και ότι οι διπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης έχουν ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη και Δημήτρη Καλογερόπουλου, οι οποίοι άσκησαν κριτική για τους χειρισμούς στο ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι και οι δύο ανέδειξαν τον παράνομο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό της εξέλιξης ως ήττας.

Μεταναστευτικό: Μείωση των ροών και πίεση νοτίως της Κρήτης

Στο μεταναστευτικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τις εισροές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις γεωγραφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη μείωση των αφίξεων, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ροές έχουν περιοριστεί κατά περίπου 80% σε σύγκριση με το 2019.

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τη φετινή χρονιά, έκανε λόγο για περίπου 40.000 αφίξεις, έναντι περίπου 60.000 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αποδίδοντας τη μείωση στις αλλαγές του νομικού πλαισίου και στην επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων ασύλου και επιστροφών.

«Πλέον, όποιος έρχεται στην Ελλάδα παράνομα ή θα φυλακίζεται, είτε θα κρατείται ή θα επιστρέφει», ανέφερε, περιγράφοντας την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κίνδυνος εργαλειοποίησης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη, με ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι καταγράφεται αυξημένη πίεση νοτίως της Κρήτης τις τελευταίες ημέρες. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και ότι οι δομές φιλοξενίας λειτουργούν περίπου στο 50% της δυναμικότητάς τους.

Καλώδιο: «Το έργο θα προχωρήσει κανονικά»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ενεργειακό έργο, το οποίο αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και έχει ευρωπαϊκή υποστήριξη, με τη συμμετοχή μεγάλης γαλλικής εταιρείας.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι έχουν ήδη υποβληθεί τα σχετικά αιτήματα αδειοδότησης στις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες αφορούν τα αρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενημερώσεις, όπως έχει ήδη αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η Κύπρος για την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από ένα ευρωπαϊκό κράτος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών.

Σαμαράς – Καραμανλής: «Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις»

Στην εσωκομματική κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας και στις δημόσιες παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή την κοινή παρουσία τους σε εκδήλωση και την επικείμενη ομιλία του κ. Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία περίπτωση, σημειώνοντας ότι σέβεται τη διαδρομή και την προσφορά αμφότερων στην παράταξη.

«Δεν θεωρώ ότι είναι ίδιες περιπτώσεις», ανέφερε, εξηγώντας ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη μετά από συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις του για την εξωτερική πολιτική.

«Κανένας δεν χάρηκε εκείνη την ημέρα, ούτε εκείνη την περίοδο, ούτε μέχρι σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν διατυπώσεις που, κατά την κυβέρνηση, δεν συμβάδιζαν με την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Αντίθετα, για τον Κώστα Καραμανλή ανέφερε ότι έχει διατυπώσει κατά καιρούς επισημάνσεις και ανησυχίες με τρόπο που, όπως εκτίμησε, δεν αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της παράταξης.

«Ιδανικά θα θέλαμε να μην είναι κανένας εκτός, αλλά δεν μπορούμε όμως και να κάνουμε εκπτώσεις σε μια πολιτική η οποία δυναμώνει τη χώρα», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς τις επόμενες εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε συνολικά το κυβερνητικό έργο, επικαλούμενος τις διεθνείς κρίσεις, την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της και έχει προχωρήσει σε σημαντικές συμφωνίες και συμμαχίες.

Νομοσχέδιο για τα Social media: «Είναι λυπηρή η χθεσινή στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων έως 15 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των social media.

Υποστήριξε ότι το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και ότι απαιτούνται συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, με έμφαση στον ψηφιακό εγγραμματισμό και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

«Δημιουργούνται πλέον γενιές που ενημερώνονται μόνο από τα 15 δευτερόλεπτα του TikTok», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προστασία των παιδιών δεν αφορά μόνο τις οικογένειες, αλλά συνολικά την κοινωνία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους κατά την ψηφοφορία στη Βουλή, χαρακτηρίζοντάς την «λυπηρή» και υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην παραπληροφόρηση, καθώς και στους κινδύνους από τη δημιουργία και διάδοση παραποιημένων βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημείωσε, είναι αναγκαίο να υπάρχουν σαφείς κανόνες και σήμανση για το περιεχόμενο που δημιουργείται με τέτοια εργαλεία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αναγνωρίζουν την προέλευσή του.

«Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην τεχνολογία, αλλά πρέπει να κάνουμε σύμμαχό μας την τεχνολογία με κανόνες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ορισμένες αποφάσεις, όπως η ταυτοποίηση χρηστών και η σήμανση περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες, απαιτούν ευρωπαϊκό συντονισμό.

Ενεργειακή κρίση και κυβερνητικές παρεμβάσεις

Αναφορικά με τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών των καυσίμων στα νοικοκυριά, με αφορμή δημοσιεύματα για τη μείωση της κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κινείται σε τρία επίπεδα παρεμβάσεων, με πρώτο τις μόνιμες μειώσεις φόρων και τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη θεσπιστεί.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες, όπως είπε, διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και άλλα χαρακτηριστικά των φορολογουμένων, καθώς και στις παρεμβάσεις για τη στήριξη των ενοικιαστών και των εκπαιδευτικών, των νοσηλευτών και των γιατρών.

Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονται με την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης, που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύουν τα δημόσια έσοδα και δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να επιστρέφει πόρους στους πολίτες.