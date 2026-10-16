Βίντεο: Αρκούδα «τρύπωσε» σε βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια – Έκανε βόλτες ανενόχλητη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια ασυνήθιστη και αναπάντεχη επίσκεψη νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε βιβλιοθήκη στην Καλιφόρνια, όταν μια αρκούδα αποφάσισε να εξερευνήσει τους χώρους της.

Λογοτεχνική… εξόρμηση

Ο απρόσκλητος τετράποδος εισβολέας μετέτρεψε τη βιβλιοθήκη Mammoth Lakes σε προσωπικό του… χώρο, περιπλανώμενος στο κτίριο πριν προλάβουν να εμφανιστούν οι επισκέπτες.

Το άγριο ζώο είχε ολόκληρο το κτίριο αποκλειστικά δικό του.

Φυσικά, το Γραφείο Εκπαίδευσης της κομητείας Mono δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να συνδέσει τον «περιηγητή» του δάσους με τον πιο διάσημο, εθισμένο στο μέλι αρκούδο της λογοτεχνίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστειεύτηκε γράφοντας: «Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι ο νέος “Li-BEAR-ian” έψαχνε για ένα αντίτυπο του Γουίνι του Αρκούδου».

Πρόκειται για μια σύμπτωση, καθώς η 14η Οκτωβρίου σηματοδότησε ακριβώς 100 χρόνια από την πρώτη έκδοση του «Γουίνι του Αρκούδου» το 1926, προσδίδοντας στην εισβολή της αρκούδας έναν συμβολισμό βγαλμένο από σελίδες βιβλίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τι ακριβώς τράβηξε την αρκούδα στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης.

Παρά τις υποψίες γύρω από την αναζήτηση μελιού, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η αρκούδα βρήκε κάποιο γλυκό κέρασμα κατά τη διάρκεια της… λογοτεχνικής της εξόρμησης.

Η μυστηριώδης έξοδος

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε το ζώο να κινείται στον επάνω όροφο της βιβλιοθήκης.

Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής ο τρόπος με τον οποίο μπήκε η αρκούδα στο κτίριο.

Οι υπεύθυνοι δεν έχουν εξηγήσει πώς το ζώο κατάφερε να τρυπώσει, ωστόσο η παρουσία του δεν απαιτούσε κάποια επέμβαση από το προσωπικό: η αρκούδα είχε ήδη φύγει μόνη της πριν φτάσουν οι εργαζόμενοι.

Η βιβλιοθήκη Mammoth Lakes ανήκει στο δίκτυο Mono County Free Libraries, το οποίο διαθέτει επτά βιβλιοθήκες και περηφανεύεται για περισσότερους από 180.000 φυσικούς τίτλους, επιπλέον του ψηφιακού υλικού.