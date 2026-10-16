Πάτρα: Ακυρώθηκαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω έργων υποδομής

Ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, ανεστάλησαν λόγω εργασιών στην υποδομή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία που υποκατέστησαν τα επηρεαζόμενα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανεστάλησαν ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, λόγω εργασιών στην υποδομή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.
  • Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν εννέα πρωινά δρομολόγια αμαξοστοιχιών στην περιοχή της Πάτρας.
  • Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία τα οποία υποκατέστησαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανεστάλησαν ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, λόγω εργασιών στην υποδομή σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train και κατόπιν έκτακτης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 11300 (Πάτρα – Αγ. Ανδρέας 06:23), 11301 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 06:32), 11302 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 07:07), 11350 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 06:33), 11351 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 07:03), 11303 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 07:32), 11304 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 08:07), 11352 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 07:33) και 11353 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 08:03).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία, τα οποία υποκατέστησαν τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια.

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