Πάτρα: Ακυρώθηκαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω έργων υποδομής

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Ανεστάλησαν ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, λόγω εργασιών στην υποδομή σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train και κατόπιν έκτακτης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 11300 (Πάτρα – Αγ. Ανδρέας 06:23), 11301 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 06:32), 11302 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 07:07), 11350 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 06:33), 11351 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 07:03), 11303 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 07:32), 11304 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 08:07), 11352 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 07:33) και 11353 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 08:03).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία, τα οποία υποκατέστησαν τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια.