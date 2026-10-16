Δένδιας από Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot κρατούν ψηλά το κύρος της χώρας – Η γειτονιά της Ελλάδας δεν είναι γειτονιά των αγγέλων

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, (ΕΛΔΥΣΑ) στην περιοχή Γιανμπού (Yanbu), πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο επίσκεψής του στο Ριάντ, όπου τον υποδέχθηκε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας ο υποστράτηγος Ahmed Ali. Aldabeis.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ενημερώθηκε από τον Διοικητή της ΕΛΔΥΣΑ, για την αποστολή της και συνομίλησε με το προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για το καθήκον το οποίο επιτελεί. Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο τη σημασία της ΕΛΔΥΣΑ, τόσο στην περιοχή όσο και για την Ελλάδα.

Ευχαριστώ από τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για την ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας, αρχικά ανέφερε ότι, «είχα, καταρχάς, τη χαρά να γίνω δεκτός από τον Πρίγκιπα Διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος με ευχαρίστησε για την παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία, για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας, για τη συμμετοχή μας στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας», προσθέτοντας ότι «επίσης, έγινε μια ευρύτερη συζήτηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή».

«Αμέσως μετά, συναντήθηκα με τον υπουργό άμυνας, Πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ξεκίνησε διατυπώνοντας την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Στη συνέχεια ,όπως ανέφερε, συζήτησαν για μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ελληνική πυροβολαρχία στο Γιανμπού, για το διάστημα παραμονής της, όπου επισκέφθηκε.

«Οι Έλληνες αποκτούν εμπειρία»

«Είχα την πολύ μεγάλη χαρά να σφίξω τα χέρια των στελεχών της Ελληνικής Δύναμης της Σαουδικής Αραβίας, των γυναικών και των ανδρών, που υπηρετούν τα συστήματα Patriot και που συμμετέχουν στην άμυνα του Βασιλείου, αλλά επίσης προσφέρουν και στην άμυνα της πατρίδας μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

Προσφέρουν, όπως σημείωσε, «υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της».

«Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων»

«Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία. Εμπειρία την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές . Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, νωρίτερα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, έγινε δεκτός από τον Διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Mohammed bin Salman Al Saud) και είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό ‘Αμυνας της χώρας Πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Khalid bin Salman Al Saud).

Κατά τη συνάντηση με τον Πρίγκιπα – Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις κατά της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο κάδρο των συζητήσεων και η αμυντική βιομηχανία

Από την πλευρά του, ο Πρίγκιπας – Διάδοχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας – ΕΛΔΥΣΑ) στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνάντηση με τον υπουργό ‘Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων και εξετάσθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που αφορούν στην αμυντική καινοτομία.

Επίσης, ο Σαουδάραβας υπουργός, επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη χώρα.