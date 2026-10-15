Νίκος Δένδιας στη Σαουδική Αραβία: «Θα ενισχύσουμε την στρατηγική συνεργασία μας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διαβεβαίωσε την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τις συναντήσεις του στο Ριάντ, συζητήθηκαν θέματα περιφερειακής ασφάλειας, αμυντικής καινοτομίας και η ελληνική στρατιωτική παρουσία με τη συστοιχία Patriot.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διαβεβαίωσε την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Στις συναντήσεις του στο Ριάντ με τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ και τον υπουργό Άμυνας πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν, συζητήθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια και θέματα αμυντικής καινοτομίας.
  • Η σαουδαραβική πλευρά εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την διαβεβαίωση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στην ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Νίκος Δένδιας: «Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι το πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη των αυτόνομων συστημάτων»

Ο ίδιος έβαλε σε πρώτο πλάνο την στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία κατά τη συνάντησή του στο Ριάντ με τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ. Και οι δυο πλευρές εστίασαν στην περιφερειακή ασφάλεια και στις προκλήσεις που διασαλεύουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο πρίγκιπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ και ανέφερε πως οι συνομιλίες τους εστίασαν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και «εξετάσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν στην αμυντική καινοτομία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. «Ο Σαουδάραβας ομόλογός μου επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη χώρα του», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

Δένδιας: Ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ μέσω της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ