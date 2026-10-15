Νίκος Δένδιας στη Σαουδική Αραβία: «Θα ενισχύσουμε την στρατηγική συνεργασία μας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων»

Την διαβεβαίωση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στην ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ίδιος έβαλε σε πρώτο πλάνο την στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία κατά τη συνάντησή του στο Ριάντ με τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ. Και οι δυο πλευρές εστίασαν στην περιφερειακή ασφάλεια και στις προκλήσεις που διασαλεύουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο πρίγκιπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ και ανέφερε πως οι συνομιλίες τους εστίασαν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και «εξετάσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν στην αμυντική καινοτομία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. «Ο Σαουδάραβας ομόλογός μου επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη χώρα του», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.