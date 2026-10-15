Γιάννης Μπέζος: «Εγώ δεν έχω αδικηθεί ποτέ – Ξεκίνησα πολύ χαμηλά, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να μου δώσουν πράγματα»

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Μπέζος ήταν καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!» με την Σίσσυ Χρηστίδου. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης δήλωσε ότι δεν έχει αδικηθεί ποτέ, «και να έγινε, δεν με ακούμπησε κάτι». Επιπλέον, τόνισε πως: «Εγώ σκέφτομαι με έναν τρόπο ότι πρέπει να κάνω την αυτοκριτική και ότι δεν κριτικάρω εύκολα τους άλλους».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε πως: «Εγώ δεν έχω αδικηθεί ποτέ, δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ. Εκτός αν με αδίκησε και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχω αδικηθεί, όχι. Και να έγινε, δεν με ακούμπησε κάτι. Ίσως είχα αλλού το μυαλό μου».

«Επίσης, εγώ σκέφτομαι με έναν τρόπο ότι πρέπει να κάνω την αυτοκριτική και δεν κριτικάρω εύκολα τους άλλους. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν αποδέχτηκε το ταλέντο μου από την αρχή της καριέρας μου. Το αποδέχτηκαν μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα», συνέχισε ο επιτυχημένος ηθοποιός.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους»

Αμέσως μετά, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Να σας πω ότι ξεκίνησα πολύ χαμηλά, από το τίποτα, βούβα, μόνο τραγούδι, σαν σύνολο εννοώ. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να μου δώσουν πράγματα, χωρίς να μου τα χαρίσουν φυσικά.

Για κάποιο λόγο μου τα έδωσαν, κάτι προσμένανε από εμένα, κάτι περίμεναν, και εγώ ήμουν εκεί, παρών, και προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είναι ότι δεινοπάθησα για να βρω έναν ρόλο ή ότι κυνήγησα να κάνω την επιτυχία ή ότι ένα περίεργο κύκλωμα είχε συνωμοτήσει να μην ακουστεί η φωνή μου. Τα θεωρώ λίγο αστεία πράγματα αυτά».

Όταν ο Παύλος Σταματόπουλος τον ρώτησε αν εκτός από ταλέντο θέλει και υπομονή για αυτή τη δουλειά, για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα, ο Γιάννης Μπέζος απάντησε: «Θέλει σοβαρότητα, θέλει επαγγελματισμό και θέλει κύρος. Θέλει και ένα άλλο, να μην φοβάσαι.

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους. Να μην φοβάσαι γενικότερα. Τη ζωή γενικότερα να μην φοβάσαι, να είσαι πιο τολμηρός, να έχεις δράση, να μιλάς αλλά να μεσολαβεί η σκέψη, και όχι να μιλάς μόνο με το θυμικό».