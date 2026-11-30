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Στην Κέρκυρα βρέθηκε ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου, προκειμένου να περάσει χρόνο με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Νησί των Φαιάκων.

Η παρουσιάστρια του MEGA, η οποία τους τελευταίους μήνες διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχει αποκτήσει πλέον έναν επιπλέον λόγο να επισκέπτεται την Κέρκυρα, καθώς εκεί βρίσκεται όχι μόνο ο αγαπημένος της αλλά και η οικογένειά του.

Μάλιστα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο Στέφανος Νεδέλκος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο βίντεο από τη βραδινή τους διασκέδαση σε ένα από τα καταστήματά του, αποκαλύπτοντας ότι η παρουσιάστρια έχει γνωρίσει τους γονείς του.

Στο πρώτο βίντεο, η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίζεται να διασκεδάζει μαζί με τη μητέρα του επιχειρηματία, με τον ίδιο να σχολιάζει με χιούμορ: «Το ζέσταμα τελειώνει σιγά σιγά».

Σε επόμενο Instagram Story, ο Στέφανος Νεδέλκος απαθανάτισε τους γονείς του να χορεύουν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η μάνα μου και ο πατέρας μου τι φάση;».

Πώς γνωρίστηκαν

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Πάσχα του 2026 στην Κέρκυρα. Έκτοτε, η σχέση τους εξελίσσεται διακριτικά, με τους δύο να αποφεύγουν τις δημόσιες εξομολογήσεις γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Σίσσυ Χρηστίδου πέρασε αρκετές ημέρες στο νησί μαζί με τα παιδιά της, την επιστήθια φίλη της, Χριστίνα Κοντοβά, και αγαπημένα της πρόσωπα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Στέφανος Νεδέλκος, σε συνέντευξή του στο Grecvoyage.gr, είχε εξηγήσει τη φιλοσοφία του γύρω από τη δημοσιότητα και την ανάγκη του να διαφυλάσσει την ιδιωτικότητά του.

«Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός», είχε αναφέρει ο επιχειρηματίας, εξηγώντας πως, παρά την καθημερινή επαφή του με τον κόσμο λόγω της δουλειάς του, επιθυμεί ορισμένες πτυχές της ζωής του να παραμένουν προσωπικές.