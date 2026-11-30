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Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε την ήττα του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ στις πρόωρες εκλογές της Ισπανίας, μιλώντας για «υπέροχα νέα».

«Έκανε πολύ κακή δουλειά. Αξίζει να χάσει. Μια στιγμή, ο Σάντσεθ έχασε; Αυτά είναι υπέροχα νέα», αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) μαζί με την άκρα δεξιά (VOX) εξασφαλίζουν απόλυτη πλειοψηφία, με καταμετρημένο σχεδόν το 70% των ψήφων στις σημερινές (Κυριακή) βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή της στο “Χ”, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, συνεχάρη τους νικητές των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.

“Συγχαρητήρια στους φίλους Φεϊχό και Αμπασκάλ για το εκλογικό αποτέλεσμα που πέτυχε η Κεντροδεξιά στην Ισπανία. Η σημερινή προσέλευση είναι ένα θετικό μήνυμα δημοκρατικής ζωντάνιας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην αξία της δημοκρατικής συμμετοχής, για όλη την Ευρώπη. Εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης εύχομαι καλή αρχή στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος και του Vox, εν αναμονή της συνεργασίας μας, για το καλό των εθνών μας”, έγραψε στο διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Congratulazioni agli amici @NunezFeijoo e @Santi_ABASCAL per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L’affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra di @ppopular e @vox_es i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 29, 2026

Πολύ πιο πάνω από τις 176 έδρες

Η Δεξιά κερδίζει 134 έδρες και το ακροδεξιό Vox 50- μαζί 184 έδρες – πολύ πάνω από τις 176 έδρες οι οποίες απαιτούνται για πλειοψηφία στη Βουλή των 350 εδρών.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ, που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία οκτώ χρόνια, προβλέπεται να κερδίσει μόνο 117 έδρες, ελάχιστα λιγότερες από ό,τι στην τρέχουσα συνέλευση που εκλέχθηκε το 2023, αλλά ζημιώνεται από την κατάρρευση των ριζοσπαστικών αριστερών συμμάχων του.