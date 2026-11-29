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Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) μαζί με την άκρα δεξιά (VOX) εξασφαλίζουν απόλυτη πλειοψηφία, με καταμετρημένο σχεδόν το 70% των ψήφων στις σημερινές (Κυριακή) βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας.

Πολύ πιο πάνω από τις 176 έδρες

Η Δεξιά κερδίζει 134 έδρες και το ακροδεξιό Vox 50- μαζί 184 έδρες – πολύ πάνω από τις 176 έδρες οι οποίες απαιτούνται για πλειοψηφία στη Βουλή των 350 εδρών.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ, που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία οκτώ χρόνια, προβλέπεται να κερδίσει μόνο 117 έδρες, ελάχιστα λιγότερες από ό,τι στην τρέχουσα συνέλευση που εκλέχθηκε το 2023, αλλά ζημιώνεται από την κατάρρευση των ριζοσπαστικών αριστερών συμμάχων του.

Αυτή η αναμενόμενη από τις δημοσκοπήσεις πολιτική μετατόπιση στη χώρα ενισχύει περαιτέρω την άνοδο των συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη, όπου αναμένονται πολλές σημαντικές εκλογές τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και των βουλευτικών εκλογών στην Πολωνία και την Ιταλία.

Πάνω απ’ όλα, αν επιβεβαιωθεί η είσοδος του Vox στην κυβέρνηση ή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυτό σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην ισπανική ιστορία, 51 μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.