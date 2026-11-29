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Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ), ενώ στην δεύτερη θέση το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ. Αυτό έδειξε το exit poll που μετέδωσε το RTVE για τις εκλογές στην Ισπανία λίγα λεπτά αφότου έκλεισαν οι κάλπες.

Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι το κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ θα δυσκολευτεί να βρει κυβερνητικούς εταίρους. Ενώ το Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασία στα ακροδεξιά κόμματα. Ανατροπή καταγράφεται στην Χώρα των Βάσκων με το ιστορικό Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα «PNV» να χάνει την πρωτοκαθεδρία και το αριστερό εθνικιστικό κόμμα «EH Bildu» να καταγράφει σαφές προβάδισμα.

Σύμφωνα, λοιπόν, το exit poll της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προβλέπει νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP), το οποίο θα εξασφάλιζε μεταξύ 131 και 136 εδρών (συμπεριλαμβανομένων δύο του UPN) με το 32,6% των ψήφων και θα άθροιζε απόλυτη πλειοψηφία με το Vox, το οποίο συγκεντρώνει μεταξύ 44 και 48 εδρών με το 16,2%.

Σύμφωνα με το exit poll, στο δυσμενές σενάριο για την μη συγκρότηση κυβέρνησης, το Λαϊκό Κόμμα θα άθροιζε 175 έδρες, μία κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία, ωστόσο ορισμένες από τις έδρες βρίσκονται υπό αμφισβήτηση μεταξύ PP και Vox, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τους 176 βουλευτές.

Στο κεντρικό σενάριο, PP και Vox ξεπερνούν άνετα την πλειοψηφία.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, με το 28,8% των ψηφοδελτίων, θα λάμβανε μεταξύ 119 και 124 εδρών. Το Frente Amplio μένει μεταξύ 10 και 11 βουλευτών, με το 5,7% των ψήφων.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλέπεται να κερδίσει 119 – 124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.

Να σημειωθεί ότι για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Οι βασικοί πολιτικοί αρχηγοί, εκτός από τον Πέδρο Σάντσεθ, έχουν μεταβεί ήδη στα επιτελεία των κομμάτων τους για να παρακολουθήσουν την καταμέτρηση.

Η συμμετοχή, εν τω μεταξύ, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ από την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην Ισπανία. Στις 18:00, είχε ψηφίσει το 68,1% των εκλογέων, 15 μονάδες περισσότερο από ό,τι στις εκλογές του 2023 και πάνω από 4,5 μονάδες υψηλότερα από το ανώτατο όριο της ιστορικής σειράς, που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 1996, όταν την ίδια ώρα είχε ψηφίσει το 63,45% των εκλογέων.