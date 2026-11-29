Ένα μυστικό ραντεβού στη Σκωτία, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το Λονδίνο και τα βλέμματα των βασιλικών ανταποκριτών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις εύθραυστες ισορροπίες στο Μπάκιγχαμ. Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να προσκάλεσε τον πρίγκιπα Χάρι στο Μπαλμόραλ για μια ιδιωτική συνάντηση των δυο τους, την πρώτη μετά την επιστροφή των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που οι δημόσιες εμφανίσεις του Χάρι, οι δηλώσεις του περί «συμφιλίωσης» και τα χωριστά Χριστούγεννα δείχνουν πως ο δρόμος για την οριστική ανακωχή παραμένει μακρύς.

Την αποκάλυψη έκανε η βρετανική εφημερίδα «Sun» αναφέροντας ότι ο 78χρονος μονάρχης προσκάλεσε τον 42χρονο γιο του στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ, προκειμένου να περάσουν χρόνο μαζί, χωρίς την παρουσία της βασίλισσας Καμίλα, της Μέγκαν Μαρκλ και των δύο παιδιών των Σάσεξ, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Χάρι ταξίδεψε στη Σκωτία το Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου, όταν ο Κάρολος βρισκόταν μόνος του στο βασιλικό κτήμα, ενώ η Καμίλα παρακολουθούσε τις ιπποδρομίες του Champions Day στο Άσκοτ, σε απόσταση περίπου 640 χιλιομέτρων.

Το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ πατέρα και γιου δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, πηγή που επικαλείται η Sun ανέφερε ότι «υπάρχει επιθυμία να διατηρηθούν καλές σχέσεις».

Εκπρόσωποι τόσο του βασιλιά Καρόλου όσο και του πρίγκιπα Χάρι αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Οι διαδοχικές δημόσιες εμφανίσεις και οι δηλώσεις περί συμφιλίωσης

Τη Δευτέρα μετά τη συνάντηση με τον γιο του, ο Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας την παρατεταμένη θερινή παραμονή του στη Σκωτία.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο βασιλιάς, μαζί με την Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, υποδέχθηκαν στο κάστρο του Ουίνδσορ την αντιπροσωπεία του Ομάν στο πλαίσιο επίσημης κρατικής επίσκεψης.

Την ίδια περίοδο δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Χάρι στο περιοδικό GQ, στην οποία ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη συμφιλίωσης με την οικογένειά του.

«Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το σημαντικότερο είναι η συμφιλίωση. Τα σημάδια μένουν για πάντα. Όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις όσα έχουν συμβεί και το να αφήνεις πίσω σου το παρελθόν είναι κάτι που θα ενθάρρυνα όλους να κάνουν», δήλωσε.

«Για μένα, όμως, υπάρχει αρκετή ένταση στον κόσμο και αρκετή ένταση στις ζωές των ανθρώπων για να συνεχίζονται τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια», πρόσθεσε. Ο Χάρι ανέφερε ακόμη: «Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να λυθούν τα προβλήματα. Εγώ θέλω να τα λύσω».

Πηγές από το περιβάλλον του δούκα του Σάσεξ διέψευσαν ότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτελούσε αιχμή κατά του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση στο Μπαλμόραλ, η Sun δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, αποτελούσε αντικείμενο έρευνας στις Φιλιππίνες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Την επόμενη εβδομάδα, ο Κάρολος και η Καμίλα αναχώρησαν για οκταήμερη βασιλική περιοδεία στις Μπαχάμες, τη Γουιάνα και την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις και τα Χριστούγεννα μακριά από τη βασιλική οικογένεια

Παρότι ο Χάρι διατήρησε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Καρόλου στην Καραϊβική, τις τελευταίες εβδομάδες έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, παρέστη σε τελετή μνήμης στο Μπράκλεϊ του Νορθάμπτονσαϊρ, ενώ ο Κάρολος συμμετείχε στην κεντρική τελετή στο Κενοτάφιο του Λονδίνου.

Στις 11 Νοεμβρίου, εμφανίστηκε μαζί με τη Μέγκαν στις Βρυξέλλες, όπου μίλησε για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Ταξίδεψε επίσης στην Ουκρανία για να συμμετάσχει σε συνέδριο για τα ψυχικά τραύματα του πολέμου, την παραμονή της αναχώρησης του Ουίλιαμ και της Κέιτ για τη Βομβάη, όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων Earthshot.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας, ο Χάρι εμφανίστηκε σε podcast, προκαλώντας νέες επικρίσεις για τη χρονική σύμπτωση των δημόσιων δραστηριοτήτων των δύο αδελφών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δούκας του Σάσεξ επισκέφθηκε με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους το χριστουγεννιάτικο πάρκο Winter Wonderland στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου, όπου φωτογραφήθηκαν.

Την Παρασκευή, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «This Morning» του ITV, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να περάσει τα Χριστούγεννα με τη σύζυγό του και την πεθερά του, Ντόρια Ράγκλαντ, με το εορταστικό τραπέζι να περιλαμβάνει είτε γαλοπούλα είτε γκάμπο, παραδοσιακό πιάτο της Λουιζιάνα.

Οι Σάσεξ γιόρτασαν αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία την αμερικανική Ημέρα των Ευχαριστιών, ωστόσο δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στους παραδοσιακούς χριστουγεννιάτικους εορτασμούς της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ.

Σύμφωνα με τη Sun, η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν εκτιμάται ότι έχουν συναντήσει τον Κάρολο μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία πριν από περίπου τρεις μήνες.

Οι σχέσεις του Χάρι με τη βασιλική οικογένεια παραμένουν τεταμένες μετά την αποχώρηση του ίδιου και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 6,5 χρόνια.

Ο Κάρολος δεν έχει αναφερθεί δημοσίως στον μικρότερο γιο του εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Στο πρώτο τηλεοπτικό διάγγελμά του μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, είχε δηλώσει: «Θέλω επίσης να εκφράσω την αγάπη μου για τον Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς συνεχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό».