Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές καταγράφεται στην Ισπανία με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών να αναφέρει ότι περισσότερο από το 45% των ψηφοφόρων έχει προσέλθει στις κάλπες. Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 20.00 τοπική ώρα, δηλαδή 21.00 ώρα Ελλάδος. Δικαίωμα ψήφου έχουν 38.616.949 εκλογείς, εκ των οποίων 35.953.542 διαμένουν στην Ισπανία και 2.663.407 στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού (CERA).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, που παρείχε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, η συμμετοχή στις γενικές εκλογές της Κυριακής σημείωσε «ιστορικό ρεκόρ», καθώς διαμορφώθηκε στο 45,75% στις 14:00 (τοπική ώρα), πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σύγκριση με το 2023, όταν είχε φτάσει το 40,48% την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της ημέρας.

Η διαφορά αυτή συνεπάγεται άνοδο 5,18 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες γενικές εκλογές. Συνολικά 15.663.302 πολίτες έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σημειωτέον ότι τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν τις πόρτες τους στις 09:00 (ώρα ηπειρωτικής Ισπανίας), αφού συγκροτήθηκαν χωρίς προβλήματα τα 61.033 εκλογικά τμήματα, και η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 20:00.

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με μεγάλες ουρές. Ο πρώτος υποψήφιος που ψήφισε ήταν ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έριξε την ψήφο του στην κάλπη γύρω στις 09:15 στη Μαδρίτη. «Βλέπω μια ιστορική κινητοποίηση», δήλωσε και διαβεβαίωσε ότι έχει «καλή αίσθηση». «Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη, οι πολίτες να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα» είπε σε δήλωση προς τον Τύπο στα αγγλικά, ο Πέδρο Σάντσεθ. Να σημειωθεί ότι οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του συντηρητικού Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, κάτι που θα μπορούσε να τον ωθήσει να αναζητήσει την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox προκειμένου να κυβερνήσει.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο (PP – Λαϊκό Κόμμα) ψήφισε στις 10:35 και ζήτησε από τους Ισπανούς «να ψηφίσουν με μνήμη», αναφερόμενος στις διενέξεις που έχει με την Δικαιοσύνη η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο ελπίζει να φθάσει εντέλει στο μέγαρο Μονκλόα καθώς, αν και κέρδισε τις εκλογές το 2023, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να κυβερνήσει. Βέβαια, οι σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ, που ήρθαν δεύτεροι σε εκείνες τις εκλογές, κατάφεραν ως εκ τούτου να παραμείνουν στην εξουσία.

Όμως, αυτή τη φορά, η άνοδος του Vox, που κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αυξανόμενη απόρριψη των μεταναστών, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και να φέρει στον Φεϊχό τις ψήφους που του έλειψαν πριν από τρεισήμισι χρόνια. Πενήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975, μια είσοδος της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση θα αποτελούσε σημείο καμπής στην ιστορία της Ισπανίας.

Αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ κάλεσε σε «μαζική συμμετοχή για να μην μετανιώσει κανείς αύριο». Απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή και ζήτησε από όσους σκοπεύουν να απέχουν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα για να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν έχει ψηφίσει αντ’ αυτών.

Η υποψήφια των Podemos, Ιρένε Μοντέρο, ψήφισε περίπου στις 10:55 στο Γκαλαπαγκάρ, βορειοδυτικά της Κοινότητας της Μαδρίτης. «Η ψήφος είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με πάρα πολύ κόπο», υπενθύμισε αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα.

Η Άντα Κολάου (Frente Amplio), από την πλευρά της, επέμεινε από τη Βαρκελώνη ότι «οι γυναίκες δεν πρόκειται να μείνουν σιωπηλές». Η πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων αναμένεται γύρω στις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδος).