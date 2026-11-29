Από πάνω έπαιζαν και έτρεχαν παιδιά αλλά από κάτω της μεγάλωναν τα παράνομα φυτά κάνναβης. Η υπόθεση που θυμίζει πολύ κινηματογραφική ταινία ήρθε στη δημοσιότητα χάρη στην ανακάλυψη της ισπανικής αστυνομίας στην περιοχή της Γρανάδας. Εντοπίστηκε μια τεράστια υπόγεια φυτεία κάνναβης, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη κάτω από έναν χώρο παιχνιδιού για παιδιά, σε ιδιωτικό κτήμα.

Η είσοδος στην παράνομη εγκατάσταση ήταν τόσο καλά καμουφλαρισμένη, ώστε στην επιφάνεια υπήρχε τεχνητό γρασίδι, μια κούνια, ένα μικρό παιδικό σπιτάκι και ένα στρώμα παιχνιδιού. Κάτω από όλα αυτά όμως, κρυβόταν μια εξελιγμένη υπόγεια εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Guardia Civil, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σηκώσουν το τεχνητό γρασίδι και να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν ειδικό μηχανισμό, προκειμένου να αποκαλύψουν μια μεγάλη καταπακτή με υδραυλικό σύστημα ανοίγματος. Πίσω από την κρυφή είσοδο υπήρχε ράμπα που επέτρεπε ακόμη και την είσοδο οχημάτων στο υπόγειο. Η εγκατάσταση είχε έκταση περίπου 180 τετραγωνικών μέτρων και ύψος πέντε μέτρων.

Στο εσωτερικό της εγκατάστασης οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε δύο μεγάλους χώρους καλλιέργειας, στους οποίους εντοπίστηκαν συνολικά 1.954 φυτά κάνναβης. Οι χώροι διέθεταν εξειδικευμένο εξοπλισμό φωτισμού, εξαερισμού και κλιματισμού, απαραίτητο για την εντατική καλλιέργεια των φυτών.

Οι ισπανικές αρχές χαρακτήρισαν την εγκατάσταση ως τη μεγαλύτερη και πιο εξελιγμένη υπόγεια φυτεία παράνομης καλλιέργειας που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην επαρχία της Γρανάδας.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί εντύπωση αφορά την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της οποίας φέρεται να τροφοδοτούνταν η υπόγεια φυτεία.

Σύμφωνα με την Guardia Civil, το ηλεκτρικό φορτίο που καταγράφηκε αντιστοιχούσε περίπου στην κατανάλωση 100 κατοικιών. Η παράνομη σύνδεση αποτελούσε μέρος της υποδομής που είχε δημιουργηθεί για να υποστηρίζει τη λειτουργία της μεγάλης υπόγειας εγκατάστασης.

🇪🇸 Spanish police found a big weed farm hidden under a kids’ playground near Granada. They lifted the fake grass and found a secret door leading down to an underground room with around 2,000 cannabis plants. On top of that, police say the gang was stealing enough electricity to power about 100 homes, and 5 people ended up arrested. Somebody watched way too much Breaking Bad. Writer: Daniyal https://t.co/42zziOW2ul — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 28, 2026

Πέντε συλλήψεις, 2.479 φυτά κάνναβης

Η επιχείρηση, με την ονομασία Nazarí-Sabika 04, πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, έπειτα από έρευνα που είχε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 13 έρευνες σε ακίνητα στην πόλη της Γρανάδας και στις περιοχές Albolote, Jun, Las Gabias και Maracena.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ άλλα τρία τέθηκαν υπό έρευνα. Για τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 2.479 φυτά κάνναβης από τρεις διαφορετικές φυτείες, δύο αυτοκίνητα, δύο βαν, ένα τροχόσπιτο, ένα ρυμουλκούμενο, ένα ηλεκτρικό όπλο τύπου Taser και 22.970 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, οι αρχές σφράγισαν και μια επιχείρηση πώλησης εξοπλισμού καλλιέργειας κάνναβης (grow shop), η οποία φέρεται να συνδεόταν με τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, ο φερόμενος ως επικεφαλής ήταν ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μέσω της οποίας προμηθευόταν εξοπλισμό για τη δική του φυτεία και φέρεται να τροφοδοτούσε και άλλες εγκληματικές οργανώσεις σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας.