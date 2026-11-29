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Η Αφροδίτη αναζητά τον γιο της, ο Λεωνίδας καταρρέει, η Αρετή κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, η Τζένη παγιδεύεται στο παρελθόν της και η Νία απειλεί ξανά τη Ναταλία στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Οι κόρες της Αρετής“.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00

Επεισόδιο: 31

Η Αφροδίτη πιέζει την Αρετή να της αποκαλύψει ποιος από τους δύο άντρες είναι ο γιος της, ενώ η ίδια προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο γύρω από το παρελθόν των Κεχαγιάδων.

Η Ναταλία, μετά την περιπέτειά της με τη σύλληψη, προσπαθεί να φανεί δυνατή απέναντι στην Άννα, όμως μέσα της φοβάται για τη δίκη και όσα μπορεί να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, η σχέση της με τον Αλέξη γίνεται όλο και πιο στενή, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο από την Αρετή.

Η Άννα συγκρούεται έντονα με τον Νικόλα, καθώς η ζήλια και οι ανασφάλειές του οδηγούν τη σχέση τους σε κρίση, ενώ ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να βοηθά κρυφά τη Ναταλία στην υπόθεσή της.

Την ίδια στιγμή, η Τζένη θυμάται το σκληρό παρελθόν της, τη γνωριμία της με τον Ανδρέα και τον άνδρα που επιστρέφει ξανά στη ζωή της, απειλώντας να τα τινάξει όλα στον αέρα.

Παράλληλα, η Μαρίνα με τη βοήθεια του Πάκη, αποφασίζει να συναντήσει έναν δημοσιογράφο και να δώσει τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αλήθεια, ακόμα κι αν αυτό θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αφροδίτη αποκαλύπτει στην Αρετή το σκοτεινό παρελθόν της, Όταν όμως μαθαίνει το ψέμα που της είπε η Αρετή, αποφασίζει να στραφεί απευθείας στον Λεωνίδα.

Η Αρετή προσπαθεί απεγνωσμένα να τη σταματήσει, γνωρίζοντας πως έτσι μπορεί να χαθεί η μοναδική ευκαιρία να μάθει την αλήθεια για το παιδί της.

Την ίδια ώρα, η Ναταλία συγκρούεται με την Άννα και έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις για τον Κωνσταντίνο που ανατρέπουν όσα πίστευε για εκείνον. Ο Αλέξης επιχειρεί να πείσει την Άσπα να πει την αλήθεια για τη Νία, όμως εκείνη βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στον φόβο και στη συνείδησή της.

Στη βίλα Κεχαγιά, η Φαίη σπέρνει υποψίες στον Ανδρέα για την Τζένη, ενώ ο Στέλιος πιέζει ασφυκτικά την πρώην ερωμένη του να τον συναντήσει.

Όταν τελικά η Αφροδίτη και η Αρετή βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Λεωνίδα έξω από τη βίλα, η εμφάνιση της Αφροδίτης τον συγκλονίζει τόσο, ώστε καταρρέει μπροστά στα μάτια τους.

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 22:00

Επεισόδιο: 33

Η κατάσταση του Λεωνίδα προκαλεί αναστάτωση σε όλους, όμως ο πραγματικός κίνδυνος δεν αφορά την υγεία του αλλά τα μυστικά του παρελθόντος που απειλούν να βγουν στην επιφάνεια.

Η Αρετή εκμεταλλεύεται την απρόσμενη συνάντηση του Λεωνίδα με την Αφροδίτη και προσπαθεί να μάθει ποιος από τους γιους του είναι το παιδί που εκείνη αναζητά εδώ και χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος υποψιάζεται ότι η άγνωστη γυναίκα που είδε έξω από τη βίλα συνδέεται με το λιποθυμικό επεισόδιο του πατέρα του και αρχίζει να ερευνά μόνος του.

Παράλληλα, η σχέση της Άννας και του Νικόλα δοκιμάζεται όσο ποτέ. Ένα φορτισμένο ξέσπασμα φέρνει στην επιφάνεια παλιές πληγές, ζήλιες και ανεκπλήρωτες προσδοκίες, οδηγώντας τους σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον τους.

Η Ναταλία εξακολουθεί να παλεύει με την απογοήτευσή της από τον Αλέξη, ενώ εκείνος προσπαθεί μάταια να πείσει τον πατέρα της Νίας ότι η κόρη του χρειάζεται βοήθεια.

Την ίδια ώρα, νέες αποκαλύψεις γύρω από μια σκοτεινή υπόθεση ενισχύουν τις υποψίες ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν θαμμένες επικίνδυνες αλήθειες.

Και ενώ όλοι πιστεύουν πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος έχει περάσει, ο Λεωνίδας έρχεται αντιμέτωπος με ένα στοιχείο από το παρελθόν που ξυπνά μνήμες και ενοχές δεκαετιών.

Η Νία, ταπεινωμένη μετά την αποκάλυψη της σκευωρίας της, βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει και ο Φάνης την υποχρεώνει να επιστρέψει σε θεραπεία.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης προσπαθεί να πλησιάσει τη Ναταλία, όμως οι παρεμβάσεις του Κωνσταντίνου απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τους δυο τους.

Η Τζένη πανικοβάλλεται καθώς το σκοτεινό παρελθόν της απειλεί να αποκαλυφθεί. Ο Ανδρέας ξέρει ότι του κρύβει την αλήθεια, ενώ ο Στέλιος κλιμακώνει τον εκβιασμό του, οδηγώντας την σε μια επικίνδυνη απόφαση.

Παράλληλα, η Αρετή επιστρέφει στη βίλα και δίνει στον Λεωνίδα να καταλάβει πως γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα δείχνει για την Αφροδίτη και το χαμένο παιδί.

Η συνάντησή τους τον αναστατώνει βαθιά.

Την ίδια ώρα, η Φρόσω έρχεται απρόσμενα αντιμέτωπη με τον μεγάλο έρωτα του παρελθόντος της, ενώ η Φαίη προσπαθεί να «δηλητηριάσει» τον Νικόλα εναντίον της Άννας.

Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλησιάζει τη Ναταλία, όταν η Νία εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι της…

Δείτε τα trailer: