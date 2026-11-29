Πρωτοπόρο και επιδραστικό ως εκδότη χαρακτήρισε η Λίνα Μενδώνη τον Στέφανο Πατάκη που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Η υπουργός Πολιτισμού σε δήλωσή της στάθηκε στην πορεία του εκλιπόντος στα γράμματα και ιδιαίτερα από την ίδρυση, το 1974, των Εκδόσεων Πατάκη που «έμελλε να εξελιχθούν σε έναν από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους εκδοτικούς οίκους».

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Στέφανου Πατάκη, ενός πρωτοπόρου και επιδραστικότατου εκδότη, ο οποίος μέσω των ομώνυμων εκδόσεων, προσέφερε σημαντικότατες υπηρεσίες στο ελληνικό βιβλίο και τα ελληνικά Γράμματα» ανέφερε η κα Μενδώνη πληροφορούμενη την απώλεια του Στέφανου Πατάκη.

Και προσέθεσε πως: «Ο Στέφανος Πατάκης συνδύαζε, με σπάνιο τρόπο, τη στιβαρή λογιοσύνη ενός κλασικού φιλολόγου με τη βαθιά αγάπη για το βιβλίο, αλλά και αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Ίδρυσε, με δικούς του πόρους και με την αρωγή της συζύγου του, τις Εκδόσεις Πατάκη το 1974, οι οποίες έμελλε να εξελιχθούν σε έναν από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, έναν άρτιο οργανισμό με μεγάλη ελληνική βιβλιοπαραγωγή, αλλά και οικονομική ευρωστία. Μέσω του επιτυχημένου εγχειρήματός του, το οποίο συνεχίζουν με επιτυχία τα παιδιά του, ο Στέφανος Πατάκης εμπλούτισε καίρια, τόσο τις εκδόσεις λογοτεχνίας, όσο και του επιστημονικού βιβλίου.

Αναδεικνύοντας νέους Έλληνες συγγραφείς, κατέστησε προσιτούς στη γλώσσα μας και τους μεγάλους ομολόγους τους από το εξωτερικό, στηρίζοντας, ουσιαστικά και επί δεκαετίες, όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται με τη βιβλιοπαραγωγή. Έτσι, συνέβαλε ουσιαστικά, μέσω της πολυδιάστατης και μακρόχρονης ενασχόλησής του με τα ζητήματα του εκδοτικού χώρου, στην εμπέδωση της σύλληψης του βιβλίου. Όχι μόνο ως πολιτιστικού αγαθού υψηλής στάθμης, και ποιοτικότατου προϊόντος, πηγή εισοδήματος για τους ανθρώπους του αλλά και πλούτου για τον Πολιτισμό μας.

Οραματιστής, πρωτοπόρος, οργανωτικός, μονίμως πνευματικά ανήσυχος και παθιασμένος με το βιβλίο και τη γλώσσα, ασχολούμενος ακατάπαυστα με τη μεγάλη του αγάπη, τη λεξικογραφία. Ακάματος και δραστήριος, μέχρι τέλους, ο Στέφανος Πατάκης δημιούργησε και γιγάντωσε, με αφοσίωση και εργατικότητα, ένα ολόκληρο σύμπαν. Εδραιώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους εκδότες της τελευταίας πεντηκονταετίας. Το ελληνικό βιβλίο και ο Πολιτισμός μας του οφείλουν πολλά και η προσφορά του θα καρποφορεί επί μακρόν.

Στη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, τους πολλούς φίλους και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».