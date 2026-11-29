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Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα Κυριακής έξω από εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Φοίβης στην περιοχή της Γλυφάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 4:20 περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία μετά τον δυνατό κρότο που αναστάτωσε την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι από την έκρηξη είχε σχηματιστεί ένας μικρός κρατήρας έξω από το εστιατόριο, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα του εστιατορίου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.