Μια ξεχωριστή γιορτή στήθηκε στα Τρίκαλα, με αφορμή την επιτυχία του πρώτου μεγάλου νικητή του Eurojackpot στην Ελλάδα, ο οποίος κέρδισε το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ.

Με αφορμή αυτή τη σπουδαία στιγμή, ο τυχερός Τρικαλινός φαίνεται πως αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρά του με την πόλη του, προσφέροντας κεράσματα σε 38 καταστήματα εστίασης των Τρικάλων, το πρωινό του Σαββάτου που οι καφετέριες των Τρικάλων ήταν γεμάτες από κόσμο.

«38 εκατομμύρια ευρώ, 38 καταστήματα και μια ολόκληρη πόλη γιορτάζει!

Τα Τρίκαλα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής γιορτής! Το Eurojackpot γιορτάζει τον πρώτο μεγάλο νικητή στην Ελλάδα, που κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 38 εκατ. ευρώ, και κερνάει σε 38 καταστήματα της πόλης!

Γιατί μια τόσο μεγάλη στιγμή αξίζει μια εξίσου μεγάλη γιορτή!» αναφέρεται σε ανάρτηση της Allwyn στo Instagram.

Οι θαμώνες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.