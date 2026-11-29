Περισσότερες από οκτώ ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν σήμερα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικές δομές στην Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή ξεκίνησε στις 07:30 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευών.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές κατά μήκος της οδού Κουντουριώτη, στο τμήμα από την οδό Αλλατίνη έως την οδό Μ. Αντύπα. Μεταξύ των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται το Praktiker, η Γερμανική Σχολή, καθώς και οι εταιρείες Almatec, Gas Secure Solutions, Αφοί Σελίδη και Northern Star.

Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εργασίες και τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της διακοπής. Επισημαίνεται ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να γίνει και νωρίτερα, χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.