Στον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων, στην καταγραφή των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, στη διαχείριση των υδάτων και στην παρακολούθηση δημόσιων έργων μπορεί να αξιοποιηθεί το νέο εθνικό υπόβαθρο δορυφορικών ορθοφωτογραφιών, η παραγωγή του οποίου ολοκληρώθηκε για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Για τη δημιουργία του νέου ψηφιακού χάρτη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με φορέα τεχνικής υλοποίησης το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), αξιοποιήθηκαν περισσότερες από 650 δορυφορικές λήψεις πολύ υψηλής ανάλυσης και περίπου 165 συμπληρωματικές εικόνες.

Το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο καλύπτει περίπου 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει χωρική ανάλυση 50 εκατοστών, επιτρέποντας την αποτύπωση των μεταβολών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις χρήσεις γης, στο φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές της χώρας.

Το προηγούμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο βασιζόταν σε δορυφορικές λήψεις της περιόδου 2020-2021. Ένα αγροτεμάχιο που πλημμύρισε στη Θεσσαλία μπορούσε, για παράδειγμα, να εξακολουθεί να εμφανίζεται ως καλλιεργήσιμη έκταση ή μια περιοχή που επλήγη από πυρκαγιά να απεικονίζεται ως δάσος. Η αναντιστοιχία μεταξύ των χαρτογραφικών δεδομένων και της πραγματικής κατάστασης του εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες, πρόσθετους ελέγχους και προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το νέο υπόβαθρο για το σύνολο της χώρας δημιουργήθηκε το 2025 και επικαιροποιήθηκε εντός του 2026, βάσει των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις πρακτικές εφαρμογές της διαστημικής τεχνολογίας αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Γιατί επενδύουμε στο Διάστημα; Για να μπορούμε, μεταξύ άλλων, να γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες εκτάσεις πλημμύρισαν, πώς μεταβάλλονται τα αποθέματα νερού στη χώρα μας, πού και πώς αλλάζει η χρήση της γης», σημείωσε ο υπουργός ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή χρήση των δορυφορικών δεδομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες: «Πλέον, η δημόσια διοίκηση έχει στη διάθεσή της μια επικαιροποιημένη, εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα ολόκληρης της Ελλάδας, την οποία μπορούν να αξιοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες, χωρίς το Δημόσιο να χρειάζεται να πληρώνει πολλές φορές για την ίδια πληροφορία».

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη εγχώριων διαστημικών υποδομών, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι «με το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και το HELLAS-SPACE 2.0 αναπτύσσουμε σταδιακά τις δικές μας δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων».

«Γιατί η αξία των επενδύσεών μας στο Διάστημα κρίνεται στη Γη: στις λύσεις που μπορούμε να δώσουμε, στις αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και στην τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε στη χώρα μας», κατέληξε ο υπουργός.

Η Ελλάδα σε δορυφορικές εικόνες ανάλυσης 50 εκατοστών

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του νέου ψηφιακού χάρτη προέρχονται από την περίοδο 2024-2026. Μετά την ειδική επεξεργασία τους, συντέθηκαν σε ένα ενιαίο πανελλαδικό μωσαϊκό, με τη νεφοκάλυψη να περιορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 2%.

Η χωρική ανάλυση των 50 εκατοστών σημαίνει ότι κάθε εικονοστοιχείο της ψηφιακής εικόνας αντιστοιχεί σε τετράγωνο τμήμα του εδάφους με πλευρά μισού μέτρου. Στις εικόνες μπορούν να διακρίνονται κτίσματα, δρόμοι, δέντρα και υδάτινες επιφάνειες, ενώ η σύγκριση διαδοχικών λήψεων επιτρέπει τον εντοπισμό αλλαγών στη χρήση της γης.

Οι λήψεις περιλαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες από περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων παρέχει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να αξιολογούν, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της βλάστησης.

Στους ελέγχους των αγροτικών ενισχύσεων η πρώτη εφαρμογή

Η πρώτη εφαρμογή του νέου χαρτογραφικού υποβάθρου αφορά την επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (Land Parcel Identification System – LPIS), της χαρτογραφικής βάσης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των δηλώσεων των παραγωγών και τον υπολογισμό των επιλέξιμων εκτάσεων για τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων.

Με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός μεταβολών σε μεγάλες εκτάσεις, όπως η κατασκευή ενός δρόμου εντός δηλωμένου αγροτεμαχίου ή η αλλαγή της φυσικής κατάστασης μιας καλλιέργειας.

Τα ευρήματα της επεξεργασίας των δορυφορικών εικόνων δεν υποκαθιστούν τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών. Επιτρέπουν, ωστόσο, τον στοχευμένο εντοπισμό των περιπτώσεων που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων, η δικαιότερη μεταχείριση των παραγωγών, η ενίσχυση της αξιοπιστίας των διαδικασιών και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων που διατίθενται για τις αγροτικές ενισχύσεις.

Τι καταγράφουν οι δορυφορικές εικόνες στη Θεσσαλία και την Κρήτη

Ενδεικτικές των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγκριση δορυφορικών λήψεων διαφορετικών χρονικών περιόδων είναι τέσσερις περιπτώσεις από τη Θεσσαλία και την Κρήτη.

Στη λίμνη Κάρλα, η αντιπαραβολή εικόνων του 2021 και του 2024 αποτυπώνει την επέκταση των υδάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις μετά την κακοκαιρία Daniel.

Στο Καστέλι της Κρήτης, οι διαδοχικές λήψεις καταγράφουν τις μεταβολές στην περιοχή όπου κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο, ενώ στην Ιεράπετρα η σύγκριση των εικόνων πριν και μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 2025 αποτυπώνει την έκταση της καταστροφής και τις επιπτώσεις της στη βλάστηση.

Στο φράγμα Αποσελέμη, η υποχώρηση της υδάτινης επιφάνειας αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες, παρέχοντας στοιχεία για τις μεταβολές στα αποθέματα νερού.

Σε συνδυασμό με συμπληρωματικά δεδομένα, όπως οι μετρήσεις στάθμης και τα στοιχεία κατανάλωσης νερού, οι δορυφορικές λήψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Αντίστοιχες εφαρμογές προβλέπονται για τις υπηρεσίες δόμησης, οι οποίες μπορούν να διερευνούν πότε εμφανίστηκε ένα κτίσμα σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και για τους δήμους, με αντικείμενο την παρακολούθηση της εξέλιξης έργων και υποδομών.

Περιορισμός των πολλαπλών προμηθειών δορυφορικών δεδομένων

Μία από τις παραμέτρους του έργου αφορά το κόστος προμήθειας δορυφορικών δεδομένων από τους φορείς του Δημοσίου, καθώς διαφορετικές υπηρεσίες χρειάζονται συχνά τις ίδιες εικόνες για διαφορετικούς σκοπούς.

Η δημιουργία ενιαίου εθνικού χαρτογραφικού υποβάθρου επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της ίδιας πληροφορίας. Μία δορυφορική εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων, την παρακολούθηση των μεταβολών του φυσικού περιβάλλοντος ή την καταγραφή της προόδου ενός δημόσιου έργου.

Ο συντονισμός των αναγκών και των προμηθειών των δημόσιων φορέων μπορεί να περιορίσει τις πολλαπλές αγορές των ίδιων δεδομένων, με δυνατότητα διάθεσης των πόρων που θα εξοικονομηθούν για την τακτική ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι εθνικές διαστημικές υποδομές και το HELLAS-SPACE 2.0

Η παραγωγή του νέου χαρτογραφικού υποβάθρου εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη εθνικών διαστημικών υποδομών, στον οποίο περιλαμβάνονται το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και το νέο διαστημικό πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0».

Βασικός στόχος των δύο προγραμμάτων είναι η σταδιακή ενίσχυση της αυτονομίας της χώρας στην πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες, μέσω της ανάπτυξης εγχώριων δυνατοτήτων συλλογής και επεξεργασίας τους.

Οι διαφορετικοί τύποι δορυφόρων παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την παρατήρηση της Γης. Οι οπτικοί δορυφόροι αποτυπώνουν το έδαφος και τη βλάστηση, οι δορυφόροι ραντάρ επιτρέπουν την παρατήρηση της γήινης επιφάνειας ακόμη και τη νύχτα ή υπό συνθήκες νεφοκάλυψης, ενώ οι θερμικοί αισθητήρες καταγράφουν τη θερμοκρασία των επιφανειών.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των δεδομένων αυτών έχει εφαρμογές στην πολιτική προστασία, στη γεωργία, στην παρακολούθηση των δασικών εκτάσεων και στη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στο Λαύριο η επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη

Στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του Κόμβου του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων δίπλα στον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», στο Λαύριο.

Πέραν της κάλυψης των εθνικών αναγκών σε δορυφορικά δεδομένα, στις επιδιώξεις του σχεδιασμού περιλαμβάνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών από ελληνικές επιχειρήσεις, μηχανικούς και ερευνητές, με εφαρμογές στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στην Ελλάδα συνδέεται, επίσης, με την επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και νέων επαγγελματικών προοπτικών για το επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Σε τεχνικό επίπεδο, η προβλεπόμενη συνεργασία του κόμβου με τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα επιτρέψει την αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων και τη συνδυαστική επεξεργασία πληροφοριών από διαφορετικές πηγές.