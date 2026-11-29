Τα πρώτα χιόνια στη Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός, καθώς στα λευκά έχουν «ντυθεί» μεταξύ άλλων η Φλώρινα, η Κοζάνη, τα Σέρβια και η Εορδαία. Το θετικό είναι πως ακόμη δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των περιοχών αν και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους, στέγες και πλατείες, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη την περιοχή. Η χιονόπτωση παραμένει έντονη, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της συσσώρευσης χιονιού και του παγετού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών, το πρώτο χιόνι έχει ήδη στρώσει τις πλαγιές, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο τοπίο. Το ύψος του χιονιού φτάνει περίπου τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Απαγόρευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Εξάλλου, από το βράδυ του Σαββάτου, η τροχαία έχει προσχωρήσει στην απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.