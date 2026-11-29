Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη το Σαββάτου 28 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 19,1%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 17,1%
- OPEN – Τώρα Μαζί 11,6%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 9,1%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 12,4%
- MEGA – MEGA Non Stop 10,3%
- ANT1 – For You 8,1%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,3%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,2%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,6%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 25,3%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,1%
- MEGA – Άλλος για Survivor 12,6%
- ANT1 – The Roadshow 11,5%
- ΕΡΤ1 – #Παρέα 3,3%
- ΕΡΤNEWS – Πρόσωπα με τον Χρίστο Βασιλόπουλο 2%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 12,1%
- OPEN – Τώρα Μαζί 10,3%
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 9,5%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 8,5%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,1%
- ANT1 – For You 9,8%
- MEGA – MEGA Non Stop 9,7%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 5,8%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,4%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 3,3%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,1%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 17,8%
- MEGA – Άλλος για Survivor 12,5%
- ANT1 – The Roadshow 9,5%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,6%
- ΕΡΤ1 – #Παρέα 1,4%
- ΕΡΤNEWS – Πρόσωπα με τον Χρίστο Βασιλόπουλο 1,2%
- ΕΡΤ1 – TV Land 0,8%