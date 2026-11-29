Τηλεθέαση (28/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη του Σαββάτου

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν δυνατή μάχη το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση. Στην prime time το The Voice of Greece κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση σε γενικό και δυναμικό κοινό, ενώ στην πρωινή ζώνη ξεχώρισαν το MEGA Σαββατοκύριακο, το Καλημέρα και το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση.