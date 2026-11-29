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Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης στόλισαν στο σπίτι τους για τα Χριστούγεννα. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, μέσα από μία νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα στιγμιότυπα από το πώς επέλεξαν μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, να διακοσμήσουν το μέρος όπου δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις.

Όπως μπορεί να δει κανείς στις παραμυθένιες φωτογραφίες που κοινοποίησε η Χριστίνα Μπόμπα, το σαλόνι του σπιτιού καθώς και η τραπεζαρία διακοσμήθηκε με κόκκινα χρώματα.

Στο πανέμορφο κεντρικό δέντρο που στόλισαν, καθώς και στα δύο πιο μικρά, μπήκαν κυρίως κόκκινες μπάλες, ενώ στις κορυφές τοποθετήθηκαν φανταστικοί κόκκινοι φιόγκοι.

Παράλληλα, σε άλλα σημεία του σπιτιού τοποθετήθηκαν συνθέσεις που δημιουργούν αυτή την χριστουγεννιάτικη ζεστασιά που πολλοί επιθυμούν να έχουν στα σπίτια τους αυτή την εποχή.

Στο δωμάτιο στο οποίο παίζουν οι δίδυμες κόρες του ζευγαριού, έβαλαν ένα μικρό δέντρο, που «ντύθηκε» με ροζ στολίδια.