Η Καίτη Γαρμπή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στη Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ύστερα από μία ατάκα που είχε πει στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέντευξη με την Καίτη Γαρμπή, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Δεν θα μπορούσα να σε αφήσω να φύγεις, αν δεν μιλήσουμε για Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μία άνω τελεία στη συνείδηση κάποιων ανθρώπων, που ακριβώς επειδή είσαι ένα άτομο πολύ αγαπητό στον κόσμο, ένιωσαν μια δυσφορία, μια απορία, ότι πώς γίνεται…

Μιλάω για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου η Καίτη την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή για να κάνει το ντουέτο της με τον Αντώνη, είπε εκείνη τη φράση στον Ρέμο “είσαι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας”».

«Είναι μια φράση κλισέ, την οποία εγώ την λέω στον Αντώνη πάντα»

Από την πλευρά της, η Καίτη Γαρμπή ανέφερε πως: «Εγώ αυτή τη φράση την είπα με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη, για αυτό που είχε κατορθώσει να κάνει εκείνη την ημέρα. Είχε από κάτω λαοθάλασσα. Είναι μια φράση κλισέ, την οποία εγώ την λέω στον Αντώνη πάντα. Γιατί ανταλλάσσουμε επισκέψεις όταν έχουμε επετειακές συναυλίες. Οπότε λοιπόν, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι αυτή η φράση έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ούτε καν!».

Στη συνέχεια, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Μία που το είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν κάποιοι. Τα έχασα, δεν το περίμενα, δεν το πίστευα. Ότι ο κόσμος που λέει “η Καίτη μου, το καλό παιδί”, που ο κόσμος με αγκαλιάζει, που με έχει στα όπα όπα. Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία είχε πάρει το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε. Κλείστηκα στο σπίτι, τρόμαξα, πληγώθηκα πάρα πολύ. Ακύρωσα εμφανίσεις, δεν έβγαινα από το σπίτι καθόλου. Μόνο έλεγα: “Δεν μπορεί να πιστεύουν ότι είμαι μία ελεεινή, μία τρισάθλια, η οποία ειρωνεύτηκε τον άνθρωπο που ήταν άταφος ακόμα”».

«Πήγα τον δίσκο πίσω. Περίμενα να περάσουν οι 40 ημέρες και το μνημόσυνο, γιατί έτσι ένιωθα. Δεν μου το είπε κάποιος να το κάνω, ότι έπρεπε να το κάνω. Έτσι ένιωθα», συνέχισε.

Ακόμα, η Καίτη Γαρμπή τόνισε: «Εγώ θέλω να κοιτάξω στα μάτια, μέσα από αυτή την κάμερα τον κόσμο, όλους αυτούς που με καταδίκασαν, και να τους πω καθαρά και ανθρώπινα, με λόγο τιμής και μάρτυς μου ο Θεός, ότι λέω αλήθεια. Ότι αυτό για το οποίο με χρέωσαν, δεν ήμουν εγώ. Ποτέ αυτό που νόμιζαν ότι βγήκε από το στόμα μου, αυτές οι λέξεις, δεν βγήκαν ποτέ από την ψυχή μου, δεν βγήκαν ποτέ από το στόμα μου. Ποτέ!».

«Αυτό που με πείραξε πολύ, είναι ότι ο κόσμος δεν είδε μία φράση άτυχη, άστοχη. Το έκανε πρόθεση. Το έκανε φτηνή και κακόβουλη πρόθεση. Αυτό είναι που με πείραξε. Το πρώτο το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι, έπειτα από τόσο καιρό που πέρασε, μέσα σε αυτό που ζούσε, που το ζούσαμε όλοι μας. Είπαμε, μας γονάτισε. Ο άνθρωπος “έφυγε” και μας γονάτισε. Παγώσαμε όλοι. Και εγώ πάγωσα και μία ώρα πιο πριν, γιατί το είχα μάθει πριν ανακοινωθεί επίσημα. Οπότε καταλαβαίνεις, πάγωσε το μυαλό μου, το σώμα μου, έχασα τη μιλιά μου. Είμαστε όλοι λοιπόν σε αυτή την φάση, όλη η Ελλάδα, και καταλαβαίνω τον κόσμο πώς πρέπει να ήταν εκείνη την στιγμή που εγώ ξεστόμισα κάτι τέτοιο και έκανε τον αυτόματο συνειρμό. Όμως το λέω, δεν ισχύει», υπογράμμισε.