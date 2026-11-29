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Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται εδώ και κάποιες ημέρες η Άννα Βίσση, όπου περνάει ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, με φωτογραφίες που δημοσίευσε πριν από λίγες ώρες στο προφίλ της στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα, την ανανεωμένη της εμφάνιση.

Στα στιγμιότυπα, την βλέπουμε μαζί με τον επιτυχημένο Έλληνα hairstylist Πάνο Παπανδριανό, ο οποίος επιμελήθηκε την αλλαγή στα μαλλιά της.

«Νέα μουσική… Παλιός φίλος!», έχει γράψει σε μία από τις φωτογραφίες που κοινοποίησε η Άννα Βίσση.

Ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε και ο Πάνος Παπανδριανός, την οποία αναδημοσίευσε η αγαπημένη καλλιτέχνις.

Στις φωτογραφίες το πρόσωπο της Άννας Βίσση λάμπει από χαρά, αποτέλεσμα απ’ ό,τι φαίνεται του ποιοτικού χρόνου που περνάει με τους δικούς της ανθρώπους.