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Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις το πρωί της Κυριακής ως προς τη συγκέντρωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη που είχε προγραμματιστεί στην περιοχή της Χερσονήσου, καθώς υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση.

Αναλυτικότερα, δόθηκε εισαγγελική εντολή για την απαγόρευση συνάθροισης στον δήμο Χερσονήσου για λόγους ασφαλείας, υπό τον φόβο εκδήλωσης σοβαρών επεισοδίων, δεδομένων των αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί.

Η απαγόρευση αφορά τόσο τη συγκεκριμένη συγκέντρωση για την οποία είχε προηγηθεί κάλεσμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο και οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση στην περιοχή.

Μετά την εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, οι υποστηρικτές του Η. Κασιδιάρη, ενημερώθηκαν ότι η συνάθροιση θα γίνει σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Βραχασίου.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 14:00, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη είχαν αρχίσει να προσέρχονται νωρίτερα στο σημείο.

Φωτογραφίες δείχνουν αστυνομικούς να διώχνουν από το σημείο αυτοκίνητα με υποστηρικτές του Κασιδιάρη που προσέρχονταν για να τον ακούσουν.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με διμοιρίες – μεταξύ άλλων – από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, είχαν παραταχθεί στην είσοδο του ξενοδοχείου.