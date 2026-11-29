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Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό περίπου 20 εκδρομέων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής (29/11), ενώ η κακοκαιρία «Άργος» πλήττει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στην περιοχή με τα οχήματά τους και διανυκτέρευσαν στο καταφύγιο.

Ωστόσο, η έντονη χιονόπτωση που σημειωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα το χιόνι να ξεπεράσει τους 40 πόντους, δυσχεραίνοντας την επιστροφή τους.

Οι εκδρομείς επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα να αρχίσει η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αγώνας δρόμου για να ανοίξει ο δρόμος

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Βοΐου, Βασίλη Ώττα, μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τον δρόμο, μειώνοντας το ύψος του χιονιού περίπου στους 10 πόντους. Ωστόσο, το οδόστρωμα παραμένει παγωμένο, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση.

Τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έφτασαν μέχρι την κόκκινη μπάρα, χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν, ενώ στο σημείο έχει σταλεί και γκρέιντερ του Δήμου, προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια διάνοιξης του δρόμου.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πέρα από τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση, ο παγετός έχει ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επιχείρηση.